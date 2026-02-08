Αθλητικά

Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4 τελικό: Εντυπωσίασε στο δεύτερο ημίχρονο και επέστρεψε στις νίκες

Η ομάδα του Νίκολιτς αντιμετωπίζει τον ουραγό της βαθμολογίας Πανσερραϊκό
20η αγωνιστική
0 - 4
τελικό
Η ΑΕΚ φιλοξενείται από τον Πανσερραϊκό για την 20η αγωνιστική της Super League και ψάχνει μόνο τη νίκη για να εκμεταλλευτεί πιθανές απώλειες Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στα ντέρμπι με Παναθηναϊκό και Άρη αντίστοιχα. 

17:58 | 08.02.2026
17:56 | 08.02.2026

Η ΑΕκ δυσκολεύτηκε στο πρώτο ημίχρονο, στην έδρα του Πανσερραϊκού, αλλά στην επανάληψη κατάφερε να σημειώσει 4 γκολ και να πάρει τη νίκη (0-4)

17:56 | 08.02.2026
ΛΗΞΗ του αγώνα
17:55 | 08.02.2026
90+5'
90+5' ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ, 0-4

Κάθετη του Ζοάο Μάριν, ο Βάργκα πέρασ ετον αντίπαλο τερματοφύλακα και πέτυχε το δεύτερό του γκολ στο ματς

17:52 | 08.02.2026
90+1'
ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ, 0-3 με κεφαλιά του Γκρούγιτς
17:49 | 08.02.2026
90+1'
Αλλαγή για την ΑΕΚ. ο Γκρούγιτς στη θέση ρου Κοϊτά
17:49 | 08.02.2026
89'
ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ, 0-2 με την εκτέλεση του Μαρίν
17:49 | 08.02.2026

Ο Μαρίν θα το εκτελέσει

17:48 | 08.02.2026
Δεύτερη κίτρινη και αποβολή για τον Βόλνεί
17:47 | 08.02.2026
ΠΕΝΑΛΤΙ υπερ της ΑΕΚ
17:47 | 08.02.2026

ο Τζήλος θα δει τη φάση

17:47 | 08.02.2026

Ο Κοϊτά πήρε την μπάλα στο ημικύκλιο της περιοχής, απέφυγε έναν αντίπαλο και εκτέλεσε αλλά η προσπάθειά του κόντραρε - Από ριπλέι φαίνεται όμως να υπάρχει επαφή αμυνόμενου με τον παίκτη της ΑΕΚ

17:46 | 08.02.2026

Στο έδαφος ο Κοϊτά με το VAR να ελέγχει τη φάση

17:41 | 08.02.2026
84'

Γύρισμα του Βάργκα στον Γκατσίνοβιτς, που δεν πιάνει καλά την κεφαλιά

17:41 | 08.02.2026
84'

Γύρισμα του Βάργκα στον Γκατσίνοβιτς, που δεν πιάνει καλά την κεφαλιά

17:40 | 08.02.2026
80'
Κίτρινη κάρτα στον Μπεν Σαλάχ
17:35 | 08.02.2026
17:34 | 08.02.2026
74'

Ο Κοϊτά έφυγε από αριστερά στον χώρο, πάτησε περιοχή, σούταρε αλλά ήταν άστοχος

17:30 | 08.02.2026
72'
Μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ

Ο Γκατσίνοβιτς έκλεψε την μπάλα, μπήκε στην περιοχή και μοίρασε στον Κοϊτά που καθυστέρησε. Ο Σέρβος έγινε και πάλι αποδέκτης της μπάλας και έδωσε στον Ζοάο Μάριο, που έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα κόντραρε και κατέληξε κόρνερ

17:27 | 08.02.2026
69'
Αλλαγή για τον Πανσερραϊκό. Μέσα ο Καρέλης, έξω ο Γκελασβίλι
17:26 | 08.02.2026
Στο 63'
Κίτρινη κάρτα στον Μαρίν για φάουλ στον Ριέρα
17:23 | 08.02.2026
64'
Αλλαγές για τον Πανσερραϊκό

Μπεν Σαλάμ, Μπιλέ στο ματς για τους γηπεδούχους - Μασκανάκης, Ριέρα εκτός

17:22 | 08.02.2026
62'
μεγάλη στιγμή για την ΑΕΚ

ο Τσομπανίδης έδιωξε με δυσκολία δυνατό σουτ του Κοϊτά, μέσα από τη μεγάλη [περιοχή και θέση αριστερά

17:21 | 08.02.2026
61'
Κίτρινη κάρτα στον Κάλινιν
17:18 | 08.02.2026
Ισχύει το γκολ της ΑΕΚ, 0-1
17:18 | 08.02.2026

Ελέγχεται για οφσάιντ

17:18 | 08.02.2026

Η φάση ελέγχεται από το VAR

17:15 | 08.02.2026
55'
ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ, 0-1 με τον Βάργκα

Εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, ο Βίντα προσπάθησε να κάνει την κεφαλιά ψαράκι αλλά δεν είχε επαφή με την μπάλα, αυτή έφτασε στο δεύτερο δοκάρι και ο Βαργκα σκόραρε με κεφαλιά

17:13 | 08.02.2026
54'
Αλλαγή για την ΑΕΚ. Ο Μάνταλος στη θέση του Πινέδα
17:11 | 08.02.2026
52'
Κίτρινη κάρτα στον Πινέδα για "θέατρο"
17:07 | 08.02.2026
50'

Στο έδαφος ο Πινέδα, μετά από διεκδίκηση της μπάλας με αντίπαλο - Δυνεχίζεται το ματς

17:07 | 08.02.2026
Αλλαγή στο ημίχρονο από τον Νίκολιτς. Ο Πήλιος πέρασε στο ματς αντί του Πενράις
17:03 | 08.02.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
16:49 | 08.02.2026

Επιστρέφουν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

16:48 | 08.02.2026
16:48 | 08.02.2026
16:45 | 08.02.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ
16:45 | 08.02.2026

Διαδοχικές σέντρες για το Βάργκα, η άμυνα των γηπεδούχων έδιωξε τελευταία στιγμή

16:41 | 08.02.2026
2 τα λεπτά του έξτρα χρόνου
16:36 | 08.02.2026
42'

Κοϊτά και Πινέδα δέχονται πολλά μαρκαρίσματα από τους γηπεδούχους

16:36 | 08.02.2026
16:33 | 08.02.2026
16:32 | 08.02.2026
34'

Δυνατό σουτ του Ζίνι εκτός μεγάλης περιοχής, η μπάλα έφυγε άουτ

16:31 | 08.02.2026
32'

Εκτέλεση κόρνερ, ο Ζίνι πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, αλλά η μπάλα δεν πήρε πορεία προς τα δίχτυα και έφυγε αρκετά άουτ

16:30 | 08.02.2026
32'

Σέντρα του Ελίασον, η άμυνα των γηπεδούχων έδιωξε προ του Βάργκα

16:29 | 08.02.2026
30'
Απίστευτη φάση για τον Πανσερραϊκό

Λάθος γύρισμα του Ρότα με το κεφάλι προς τα πίσω, ο Κάλινιν πήγε να μπει στη φάση και να σκοράρει, αλλά ο πορτιέρε της ΑΕΚ βγήκε γρήγορα και έδιωξε

16:28 | 08.02.2026
30'
Κίτρινη κάρτα στον Πενράις
16:26 | 08.02.2026

Ο Πενράις αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες κόντρα στον Ριέρα

16:26 | 08.02.2026
27'
Κίτρινη κάρτα στον Βόνλεϊ
16:21 | 08.02.2026
23'
Φάση για την ΑΕΚ

Ο Μουκουντι υπό πίεση δεν μπορεί να εκτελέσει από την μικρή περιοχή, ενώ στη συνέχεια η κεφαλιά του Ελίασον ήταν αδύναμη - ο Καμερουνέζος αμυντικός φώναξε για πέναλτι αλλά διαιτητής και VAR δεν έδωσαν κάτι

16:19 | 08.02.2026
22'

Ατομική ενέργεια του Κοϊτά, από τάκλιν η μπάλα πήγε προς τον μαρίν που έπιασε το σουτγ, η μπάλα κόντραρε, πήρε ύψος και πέρασε κόρνερ

16:16 | 08.02.2026
20'

Μακρινό σουτ του Κοϊτά, η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ

16:12 | 08.02.2026
14'

Πάνω στον Στρακόσα η σέντρα του Λύραντζη

16:07 | 08.02.2026
13'

Σέντρα του Πενράις από τα αριστερά, ο Τσομπανάκης μπλόκαρε

16:04 | 08.02.2026
8'

Σε θέση άμυνας από τα πρώτα λεπτά ο Πανσερραϊκός - Δεν περνάει το χώρο του κέντρου για να επιτεθεί

16:03 | 08.02.2026
4'

Σέντρα του Ελίασον απο δεξιά -με το αριστερό του πόδι- η μπάλα πέρασε λίγο ψηλά και ο Βάργκα δεν μπόρεσε να κάνει επαφή

15:58 | 08.02.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
15:52 | 08.02.2026
Οι δύο ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους στον αγωνιστικό χώρο
15:50 | 08.02.2026
Διαιτητής της αναμέτρησης ο Τζήλος με VAR τον Φωτιά
15:50 | 08.02.2026

Στον πάγκο για την Ένωση βρίσκονται οι Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Γκεοργκίεφ, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Ζοαό Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Περέιρα, Κουτέσα, Καλοσκάμης

15:49 | 08.02.2026

Στον πάγκο του Πανσερραϊκού είναι οι Τιναλίνι, Σακαλίδης, Ντε Μάρκο, Γεωργιάδης, Αρμουγκόμ, Λιάσος, Μπεν, Ρικέλμε, Σοφιανός, Μπιλέ, Καρέλης, Ιβάν

15:49 | 08.02.2026
Η ενδεκάδα της ΑΕΚ

Στρακόσα, Μουκουντί, Ρότα, Βίντα, Πένραϊς, Κοϊτά, Πινέδα, Μαρίν, Ελίασον, Βάργκα, Ζίνι.

15:48 | 08.02.2026
Η ενδεκάδα του Πανσερραϊκού

Τσομπανίδης, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Φέλτες, Κάλινιν, Τσαούσης, Ομεονγκά, Δοϊρανλής, Ριέρα, Μασκανάκης, Τεϊσέιρα

15:46 | 08.02.2026
Εικόνα από ένα μέρος του γηπέδου των Σερρών
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ÐÁÍÓÅÑÑÁÉÊÏÓ - ÁÅÊ (ÓÅÑÁÖÅÉÌ ÊÁÑÁÌÂÁËÁÓÇÓ / EUROKINISSI)
15:45 | 08.02.2026
Οι Σέρρες έχουν κιτρινίσει αφού στις εξέδρες βρίσκονται περίπου 4.500 φίλαθλοι της ΑΕΚ
15:45 | 08.02.2026

Ο Πανσερραϊκός είναι στην τελευταία θέση της Super League και θα προσπαθήσει να πάριε ό,τι είναι δυνατόν από το παιχνίδι με την Ένωση

15:44 | 08.02.2026

Η ΑΕΚ ψάχνει τη νίκη για να περάσει στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος και μετά να περιμένει «γκέλα» του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ στα ντέρμπι με Παναθηναϊκό και Άρη αντίστοιχα

15:44 | 08.02.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι Πανσερραϊκός – ΑΕΚ για την 20η αγωνιστική της Super League

