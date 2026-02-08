Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4 τελικό: Εντυπωσίασε στο δεύτερο ημίχρονο και επέστρεψε στις νίκες

Η ΑΕΚ φιλοξενείται από τον Πανσερραϊκό για την 20η αγωνιστική της Super League και ψάχνει μόνο τη νίκη για να εκμεταλλευτεί πιθανές απώλειες Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στα ντέρμπι με Παναθηναϊκό και Άρη αντίστοιχα.
Η ΑΕκ δυσκολεύτηκε στο πρώτο ημίχρονο, στην έδρα του Πανσερραϊκού, αλλά στην επανάληψη κατάφερε να σημειώσει 4 γκολ και να πάρει τη νίκη (0-4)
Κάθετη του Ζοάο Μάριν, ο Βάργκα πέρασ ετον αντίπαλο τερματοφύλακα και πέτυχε το δεύτερό του γκολ στο ματς
Ο Μαρίν θα το εκτελέσει
ο Τζήλος θα δει τη φάση
Ο Κοϊτά πήρε την μπάλα στο ημικύκλιο της περιοχής, απέφυγε έναν αντίπαλο και εκτέλεσε αλλά η προσπάθειά του κόντραρε - Από ριπλέι φαίνεται όμως να υπάρχει επαφή αμυνόμενου με τον παίκτη της ΑΕΚ
Στο έδαφος ο Κοϊτά με το VAR να ελέγχει τη φάση
Γύρισμα του Βάργκα στον Γκατσίνοβιτς, που δεν πιάνει καλά την κεφαλιά
Μπεν Σαλάμ, Μπιλέ στο ματς για τους γηπεδούχους - Μασκανάκης, Ριέρα εκτός
ο Τσομπανίδης έδιωξε με δυσκολία δυνατό σουτ του Κοϊτά, μέσα από τη μεγάλη [περιοχή και θέση αριστερά
Ελέγχεται για οφσάιντ
Η φάση ελέγχεται από το VAR
Εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, ο Βίντα προσπάθησε να κάνει την κεφαλιά ψαράκι αλλά δεν είχε επαφή με την μπάλα, αυτή έφτασε στο δεύτερο δοκάρι και ο Βαργκα σκόραρε με κεφαλιά
Στο έδαφος ο Πινέδα, μετά από διεκδίκηση της μπάλας με αντίπαλο - Δυνεχίζεται το ματς
Επιστρέφουν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Διαδοχικές σέντρες για το Βάργκα, η άμυνα των γηπεδούχων έδιωξε τελευταία στιγμή
Κοϊτά και Πινέδα δέχονται πολλά μαρκαρίσματα από τους γηπεδούχους
Δυνατό σουτ του Ζίνι εκτός μεγάλης περιοχής, η μπάλα έφυγε άουτ
Εκτέλεση κόρνερ, ο Ζίνι πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, αλλά η μπάλα δεν πήρε πορεία προς τα δίχτυα και έφυγε αρκετά άουτ
Σέντρα του Ελίασον, η άμυνα των γηπεδούχων έδιωξε προ του Βάργκα
Λάθος γύρισμα του Ρότα με το κεφάλι προς τα πίσω, ο Κάλινιν πήγε να μπει στη φάση και να σκοράρει, αλλά ο πορτιέρε της ΑΕΚ βγήκε γρήγορα και έδιωξε
Ο Πενράις αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες κόντρα στον Ριέρα
Ατομική ενέργεια του Κοϊτά, από τάκλιν η μπάλα πήγε προς τον μαρίν που έπιασε το σουτγ, η μπάλα κόντραρε, πήρε ύψος και πέρασε κόρνερ
Μακρινό σουτ του Κοϊτά, η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ
Πάνω στον Στρακόσα η σέντρα του Λύραντζη
Σέντρα του Πενράις από τα αριστερά, ο Τσομπανάκης μπλόκαρε
Σε θέση άμυνας από τα πρώτα λεπτά ο Πανσερραϊκός - Δεν περνάει το χώρο του κέντρου για να επιτεθεί
Σέντρα του Ελίασον απο δεξιά -με το αριστερό του πόδι- η μπάλα πέρασε λίγο ψηλά και ο Βάργκα δεν μπόρεσε να κάνει επαφή
Στον πάγκο για την Ένωση βρίσκονται οι Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Πήλιος, Γκεοργκίεφ, Γκρούγιτς, Γκατσίνοβιτς, Ζοαό Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Περέιρα, Κουτέσα, Καλοσκάμης
Στον πάγκο του Πανσερραϊκού είναι οι Τιναλίνι, Σακαλίδης, Ντε Μάρκο, Γεωργιάδης, Αρμουγκόμ, Λιάσος, Μπεν, Ρικέλμε, Σοφιανός, Μπιλέ, Καρέλης, Ιβάν
Στρακόσα, Μουκουντί, Ρότα, Βίντα, Πένραϊς, Κοϊτά, Πινέδα, Μαρίν, Ελίασον, Βάργκα, Ζίνι.
Τσομπανίδης, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Φέλτες, Κάλινιν, Τσαούσης, Ομεονγκά, Δοϊρανλής, Ριέρα, Μασκανάκης, Τεϊσέιρα
Ο Πανσερραϊκός είναι στην τελευταία θέση της Super League και θα προσπαθήσει να πάριε ό,τι είναι δυνατόν από το παιχνίδι με την Ένωση
Η ΑΕΚ ψάχνει τη νίκη για να περάσει στην κορυφή της βαθμολογίας του πρωταθλήματος και μετά να περιμένει «γκέλα» του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ στα ντέρμπι με Παναθηναϊκό και Άρη αντίστοιχα
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το παιχνίδι Πανσερραϊκός – ΑΕΚ για την 20η αγωνιστική της Super League