Πανσερραϊκός – ΑΕΚ: Μονόδρομος η νίκη για την ομάδα του Νίκολιτς

Η ΑΕΚ φιλοξενείται από τον Πανσερραϊκό για την 20η αγωνιστική της Super League (08/02/26, 16:00, Newsit.gr, Novasports Prime) και αναζητά μόνο τη νίκη στις Σέρρες με πολλούς φιλάθλους στο πλευρό της.

Στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας βρίσκεται η ΑΕΚ με 45 βαθμούς και είναι στο -1 από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, που παίζει με τον Παναθηναϊκό και η Ένωση θέλει να εκμεταλλευτεί το ενδεχόμενο απώλειας βαθμών, κερδίζοντας τον Πανσερραϊκό, που είναι στην τελευταία θέση. Ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με τον Άρη, γεγονός που κάνει πιο πιθανό τουλάχιστον ένας εκ των διεκδικητών να «σκοντάψει».

Ο Νίκολιτς δεν μπορεί να υπολογίζει στους Γιόβιτς και Ρέλβας που είναι τιμωρημένοι και αναμένεται ο Βάργκα να αγωνιστεί στην κορυφή της επίθεσης και ο Βίντα στο κέντρο της άμυνας. Στην αποστολή της Ένωσης επέστρεψε μετά από καιρό ο Περέιρα.

Ο Πανσερραϊκός θα παλέψει για το καλύτερο δυνατό κόντρα στην Ένωση, χωρίς όμως να έχει στη διάθεσή του, τους Μπρουκς, Καρασαλίδη, Ουαγκέ, Πουρλιοτόπουλο και Ρουμιάντσεφ. Οι Σερραίοι προέρχονται από δύο διαδοχικές ήττες από ΑΕΛ Novibet και ΠΑΟΚ.

Η Ένωση την προηγούμενη αγωνιστική ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Ολυμπιακό, σε ένα ντέρμπι, που προκάλεσε μεγάλο διάλογο ανάμεσα στις δύο ομάδες, σχετικά με τη διαιτησία του Μάκελι.

Διαιτητής του αγώνα στις Σέρρες είναι ο Τζήλος, με βοηθούς τους, Κορώνα και Στεφανή, ενώ στο VAR θα καθίσουν οι Φωτιάς και Κουμπαράκης.