Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός και βραβεία ΠΣΑΤ στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Δευτέρας 22 Δεκεμβρίου
Οι παίκτες του Λεβαδειακού πανηγυρίζουν κόντρα στην ΑΕΛ Novibet
Η αναμέτρηση Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός που ολοκληρώνει την 17η αγωνιστική της Super League ξεχωρίζει από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (22/12/2025).

Στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Δευτέρας υπάρχουν ακόμα τα βραβεία του ΠΣΑΤ για τους κορυφαίους της χρονιάς, καθώς και αναμετρήσεις για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Υπάρχει, ακόμα, ο τελικός του Super Cup Ιταλίας, αλλά και η αναμέτρηση της Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη με τη Φαμαλικάο.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (22/12/2025)

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μάλι – Ζάμπια Κύπελλο Εθνών Αφρικής

18:00 Novasports Prime Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός Super League

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γιορτή των κορυφαίων ΠΣΑΤ

19:00 ΕΡΤ Sports 3 Νότια Αφρική – Ανγκόλα Κύπελλο Εθνών Αφρικής

20:45 COSMOTE SPORT 2 HD Αλβέρκα – Πόρτο Liga Portugal

21:00 Novasports 2HD Νάπολι – Μπολόνια Super Cup Ιταλίας Τελικός

21:30 COSMOTE SPORT 4 HD Βίρτους Μπολόνια – Μπρέσια Lega Basket Serie A

22:00 Novasports Premier League Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

22:00 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Εσπανιόλ La Liga

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αίγυπτος – Ζιμπάμπουε Κύπελλο Εθνών Αφρικής

22:45 COSMOTE SPORT 3 HD Μπενφίκα – Φαμαλικάο Liga Portugal

