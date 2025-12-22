Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός και βραβεία ΠΣΑΤ στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Η αναμέτρηση Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός που ολοκληρώνει την 17η αγωνιστική της Super League ξεχωρίζει από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (22/12/2025).
Στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Δευτέρας υπάρχουν ακόμα τα βραβεία του ΠΣΑΤ για τους κορυφαίους της χρονιάς, καθώς και αναμετρήσεις για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.
Υπάρχει, ακόμα, ο τελικός του Super Cup Ιταλίας, αλλά και η αναμέτρηση της Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη με τη Φαμαλικάο.
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (22/12/2025)
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μάλι – Ζάμπια Κύπελλο Εθνών Αφρικής
18:00 Novasports Prime Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός Super League
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γιορτή των κορυφαίων ΠΣΑΤ
19:00 ΕΡΤ Sports 3 Νότια Αφρική – Ανγκόλα Κύπελλο Εθνών Αφρικής
20:45 COSMOTE SPORT 2 HD Αλβέρκα – Πόρτο Liga Portugal
21:00 Novasports 2HD Νάπολι – Μπολόνια Super Cup Ιταλίας Τελικός
21:30 COSMOTE SPORT 4 HD Βίρτους Μπολόνια – Μπρέσια Lega Basket Serie A
22:00 Novasports Premier League Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League
22:00 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Εσπανιόλ La Liga
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αίγυπτος – Ζιμπάμπουε Κύπελλο Εθνών Αφρικής
22:45 COSMOTE SPORT 3 HD Μπενφίκα – Φαμαλικάο Liga Portugal