Το “σπίτι” του ΠΑΟΚ έχει γενέθλια! Η Τούμπα συμπληρώνει 62 χρόνια “ζωής” και έχει την τιμητική της στα social media της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Η Τούμπα γίνεται ετών 62 και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ… γιορτάζει και μας δίνει μια μικρή «γεύση» από το σπίτι του “δικέφαλου του Βορρά”.

Ο ΠΑΟΚ δημιούργησε ένα αφιέρωμα για το “σπίτι” του, που δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του για την ιστορική του έδρα και πόσταρε και δυο σχετικά video:

«Σαν σήμερα πριν από 62 χρόνια άνοιξε τις πόρτες του το… σπίτι μας, το γήπεδο της Τούμπας. 62 χρόνια γεμάτα έντονες στιγμές πάθους και περηφάνιας. Η Τούμπα συμπληρώνει 62 χρόνια “ζωής” και το paokfc.gr σας παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στην έδρα του Δικεφάλου.

H ιστορία του γηπέδου ξεκινάει το 1957. Τότε ο ΠΑΟΚ αγοράζει την έκταση 3ο στρεμμάτων στην Άνω Τούμπα, έναντι 6.000.000 δραχμών από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας. Τον σχεδιασμό του γηπέδου αναλαμβάνουν ο αρχιτέκτονας Μηνάς Τρεμπέλας και ο πολιτικός μηχανικός Αντώνης Τριγλιανός.

Τα συνεργεία του στρατού έκαναν τις εκσκαφές του οικοπέδου και το φθινόπωρο του 1958 ξεκίνησε η ανέγερση των κερκίδων που θα φιλοξενούσαν 20.000 θεατές.

Η κατασκευή του γηπέδου ήταν δαπανηρή και μέρος των εξόδων καλύφθηκε από την έκδοση «Λαχείου Υπέρ Ανεργέσεως του Νέου Σταδίου ΠΑΟΚ«. Παράλληλα η διοίκηση της ομάδας από το 1956 είχε ξεκινήσει την αποταμίευση από τα έσοδα των εισιτηρίων. Πέρα από την οικονομική βοήθεια οι φίλοι της ομάδας προσέφεραν και πολύτιμη εθελοντική εργασία.

Το όνειρο πήρε σάρκα και οστά το 1959 και τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στις 6 Σεπτεμβρίου με φιλική αναμέτρηση κόντρα στην ΑΕΚ, η οποία βρήκε νικητή των γηπεδούχο ΠΑΟΚ με 1-0 με γκολ του Κώστα Κιουρτζή.

The ring of fire! A trademark night for #ToumbaStadium #PAOK pic.twitter.com/sGMRXxGDeZ