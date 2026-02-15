Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ στην sold out Τούμπα, μια ημέρα μετά την «γκέλα» του Ολυμπιακού στη Λιβαδειά. Στην πρώτη θέση της Super League με 48 βαθμούς η Ένωση μετά από 20 αγωνιστικές. Στο -3 από την κορυφή ο «δικέφαλος του Βορρά» αλλά με ματς λιγότερο από τους «κιτρινόμαυρους». 0-2 είχε έρθει ο αγώνας του πρώτου γύρου.
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0 τελικό: Ισόπαλο το ντέρμπι της Τούμπας
Η ΑΕΚ έφυγε με το βαθμό από την έδρα του ΠΑΟΚ και διατηρήθηκε στην κορτυφή της Super league
από μπαλιά του Λιούμπιτσιτς
Ατομική προσπάθεια του Μπάμπα από αριστερά και σέντρα, ο Καμαρά έπιασε την κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι, αλλά έστειλε την μπάλα να έρπασει λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Στρακόσα
Με πρόβλημα τραυματισμού αποχώρησε ο Πήλιος
Ταχύτστη αντεπίθεση για την ΑΕΚ με τον Κοϊτά, γύρισμα του Βάργκα, ο Γιόβιτς έκανε το σουτ αλλά δεν έπιασε καλά την μπάλα, που έφυγε άουτ
Κόρνερ η μπάλα, με το σουτ του Πινέδα να κοντράρει
Καλή αντεπίθεση για την ΑΕΚ με τον Μαρίν
Καλή ανάπτυξη του Τάισον για τον ΠΑΟΚ αλλά κάκιστο πλασέ του Οζντόεφ
Έδειξε να πονάει στο στήθος μετά την πτώση. Έφυγε από τον αγωνθιστικό χώρο, έχοντας μάσκα οξυγόνου στο πρόσωπο
Ο Μουκουντί φαίνεται θα γίνει αλλαγή - Ετοιμάζεται ο Βίντα
Εκτέλεση κόρνερ για την ΑΕΚ, κεφαλιά του Βάργκα, ψαλιδάκι του Γιόβιτς, η μπάλα έφυγε αρκετά άουτ
Διαδοχικά κόρνερ για την ΑΕΚ
Επέστρεψε στο ματς
Ο Μουκουντί έπεσε άτσαλα στο έδαφος, στη φάση της κεφαλιάς του και αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα
Εκτέλεση φάουλ από τον μαρίν, κακή κεφαλιά του Μουκουντί, η μπάλα έφυγε αρκετά άουτ
Ο Πήλιος γύρισε την μπάλα στον άξονα, ο Γιόβιτς έπιασε το πλασέ αρκετά έξω από τη μεγάλη περιοχή, η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Παβλένκα
ο Μεϊτέ φάνηκε να ζητάει αλλαγή
Ο Ζίβκοβιτς μπήκε από θέση δεξιά στην αντίπαλη περιοχή, έπιασε το πλασέ με το αριστερό πόδι, αλλά η μπάλα έφυγε αρκετά άουτ
Χωρίς κάποια αλλαγή οι δυο ομάδες
Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Ο Κοϊτά με ωραία κεφαλιά πάσα βρήκε τον Μαρίν, ο Ρουμάνος έφτασε μέχρι τις παρυφές της περιοχής του ΠΑΟΚ και έπιασε ένα ωραίο σουτ αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ
Φώναξε ο ΠΑΟΚ για πέναλτι, σε μαρκάρισμα του Πινέδα στον Μελιτέ, αλλά η φάση βγληκε καθαρή από διαιτητή και VAR
σε σουτ του Κοϊτά έξω από τη μεγάλη περιοχή - στο οριζόντιο η μπάλα
Σέντρα του Γκατσίνοβιτς από δεξιά, κεφαλιά του Γιόβιτς, ο Παβλένκα δεν είχε πρόβλημα σοτ να μπλοκάρει την μπάλα
Φωνές από την ΑΕΚ για πτώση του Γκατσίνοβιτς στη μεγάλη περιοχή
Η ΑΕΚ έχει κερδίσει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, με τον ΠΑΟΚ να κάνει λάθη στο χώρο του κέντρου
Λάθος στο χώρο του κέντρου από τον ΠΑΟΚ, ο Πινέδα έκλεψε την μπάλα, έκανε κάθετη στον Βάργκα, αλλά ο Τριανταφυλλίδης έτρεξε έδιωξε, προ του Ούγγρου φορ
Ο Στρακόσα έχει 3/3 σε επεμβάσεις πέναλτι στο πρωτάθλημα
Ο Γιακουμάκης εκτέλεσε στην αριστερή γωνία της εστίας της ΑΕΚ, με τον Στρακόσα να διώχνει εντυπωσιακά
θα το εκτελέσει ο Γιακουμάκης
Ο Μαρίν έπιασε το σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, αλλά δεν βρήκε καλά την μπάλα και αυτή έφυγε απελπιστικά άουτ
Ο Χατσίδης μοίρασε ωραία στον Ζαφείρη στην περιοχή, εκείνος είχε χώρο για να εκτελέσει αλλά επέλεξε να κάνει πάσα με τον Μουκουντί να τον σταματά και να παραχωρεί κόρνερ
Άτσαλη προβολή του Κένι στον Κοϊτά, στο χώρο του κέντρου
Τάισον, Χατσίδης, Ζίβκοβιτς και Μεϊτέ προσπαθούν να κάνουν τον ΠΑΟΚ επιθετικό
Στο ξεκίνημα του ματς βλέπουμε τον Γκατσίνοβιτς να κινείται στη δεξιά πλευρά και τον Κοϊτά στην αριστερή
Η ΑΕΚ δείχνει να μη βιάζεται. Θέλει να πάρει την κατοχή της μπάλας και να "πατήσει" καλά στον αγωνιστικό χώρο
Οι ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Η ΑΕΚ τίμησε τη μνήμη των επτά αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, αφήνοντας λουλούδια σε σημείο της Θύρας 4.
Σαφώς πιο ξεκούραστη η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έρχεται από το άνετο πέρασμά της από τις Σέρρες (4-0) ενώ αγνοεί την ήττα στο πρωτάθλημα από τις 26/10, όταν κι είχε ηττηθεί από τον Ολυμπιακό με 2-0 στον Πειραιά. Μια εβδομάδα νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ είχε περάσει νικηφόρα από τη Νέα Φιλαδέλφεια κερδίζοντας με 2-0 την ΑΕΚ
Ακολουθεί, πάντως, το πρώτο ματς με τη Θέλτα για τα Play Off του UEFA Europa League (Πέμπτη 19/2, 19:45 – Τούμπα)
Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου πήρε πανηγυρικά την πρόκριση για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, αποκλείοντας με δύο νίκες τον Παναθηναϊκό (1-0 εκτός και 2-0, εντός)
Διαιτητής: Όσμερς
Βοηθοί: Γκίτελμαν, Γκόρνιακ
4ος: Παπαπέτρου
VAR: Πφάιφερ
AVAR: Σπούρνι
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Ζαφείρης, Χατσίδης, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκης.
Στον πάγκο του ΠΑΟΚ βρίσκονται οι: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάντσες, Βολιάκο, Λόβρεν, Οζντόεφ, Μπιάνκο, Τέιλορ, Καμαρά, Μπέρδος, Γερεμέγεφ, Μύθου
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς - Βάργκα, Γιόβιτς.
Στον πάγκο για τους «κιτρινόμαυρους» οι Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Περέιρα, Κουτέσα, Καλοσκάμης και Ζίνι
Γνωστές έχουν γίνει οι ενδεκάδες των δυο ομάδων
0-2 είχε έρθει το ΑΕΚ - ΠΑΟΚ του πρώτου γύρου
47 βαθμούς έχει ο Ολυμπιακός, μετά το 0-0 που έφερε στην έδρα του Λεβαδεικού
Στην πρώτη θέση με 48 βαθμούς η Ένωση μετά από 20 αγωνιστικές. Στο -3 ο «δικέφαλος του Βορρά» αλλά με ματς λιγότερο από τους «κιτρινόμαυρους»
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΠΑΟΚ – ΑΕΚ για την 21η αγωνιστική της Super League
