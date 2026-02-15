Συμβαίνει τώρα:
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0 τελικό: Ισόπαλο το ντέρμπι της Τούμπας

Καλύτερη η Ένωση, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει τη νίκη
21η αγωνιστική της Super League
Διαιτητής: Όσμερς - VAR: Πφάιφερ
0 - 0
τελικό
Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ στην sold out Τούμπα, μια ημέρα μετά την «γκέλα» του Ολυμπιακού στη Λιβαδειά. Στην πρώτη θέση της Super League με 48 βαθμούς η Ένωση μετά από 20 αγωνιστικές. Στο -3 από την κορυφή ο «δικέφαλος του Βορρά» αλλά με ματς λιγότερο από τους «κιτρινόμαυρους». 0-2 είχε έρθει ο αγώνας του πρώτου γύρου.

21:30 | 15.02.2026
21:29 | 15.02.2026

Η ΑΕΚ έφυγε με το βαθμό από την έδρα του ΠΑΟΚ και διατηρήθηκε στην κορτυφή της Super league

21:25 | 15.02.2026
ΛΗΞΗ του αγώνα και 0-0 στο ντέρμπι της Τούμπας
21:24 | 15.02.2026
90+4'
ΔΟΚΑΡΙ για την ΑΕΚ με κεφαλιά του Γιόβιτς

από μπαλιά του Λιούμπιτσιτς

21:23 | 15.02.2026
21:22 | 15.02.2026
90+1'
Αλλαγή για την ΑΕΚ, ο Ζίνι στη θέση του Βάργκα
21:20 | 15.02.2026
6 τα λεπτά του έξτρα χρονου
21:17 | 15.02.2026
87'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

Ατομική προσπάθεια του Μπάμπα από αριστερά και σέντρα, ο Καμαρά έπιασε την κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι, αλλά έστειλε την μπάλα να έρπασει λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Στρακόσα

21:17 | 15.02.2026
86'
Αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Μέσα ο Μπιάνκο, εκτός ο Ζαφείρης
21:15 | 15.02.2026
85'
Κίτρινη κάρτα στον Στρακόσα για καθυστερήσεις
21:12 | 15.02.2026
84'
Κίτρινη κάρτα σε Κουτέσα και Κεντζιόρα
21:11 | 15.02.2026

Με πρόβλημα τραυματισμού αποχώρησε ο Πήλιος

21:10 | 15.02.2026
79'
Διπλή αλλαγή για την ΑΕΚ. Πήλιος και Κοϊτά έξω, Λιούμπιτσιτς και Πενράις μέσα
21:10 | 15.02.2026
21:07 | 15.02.2026
77'

Ταχύτστη αντεπίθεση για την ΑΕΚ με τον Κοϊτά, γύρισμα του Βάργκα, ο Γιόβιτς έκανε το σουτ αλλά δεν έπιασε καλά την μπάλα, που έφυγε άουτ

21:06 | 15.02.2026
76'

Κόρνερ η μπάλα, με το σουτ του Πινέδα να κοντράρει

21:00 | 15.02.2026
75'

Καλή αντεπίθεση για την ΑΕΚ με τον Μαρίν

20:58 | 15.02.2026
68'

Καλή ανάπτυξη του Τάισον για τον ΠΑΟΚ αλλά κάκιστο πλασέ του Οζντόεφ

20:58 | 15.02.2026
20:56 | 15.02.2026
20:56 | 15.02.2026
65'
Διπλή αλλαγή για την ΑΕΚ. Μέσα Βίντα, Κουτέσα - Έξω Μουκουντί, Γκατσίνοβιτς
20:54 | 15.02.2026

Έδειξε να πονάει στο στήθος μετά την πτώση. Έφυγε από τον αγωνθιστικό χώρο, έχοντας μάσκα οξυγόνου στο πρόσωπο 

20:53 | 15.02.2026

Ο Μουκουντί φαίνεται θα γίνει αλλαγή - Ετοιμάζεται ο Βίντα

20:52 | 15.02.2026
60'

Εκτέλεση κόρνερ για την ΑΕΚ, κεφαλιά του Βάργκα, ψαλιδάκι του Γιόβιτς, η μπάλα έφυγε αρκετά άουτ

20:51 | 15.02.2026
Ζήτησε αλλαγή ο Μουκουντί
20:51 | 15.02.2026

Διαδοχικά κόρνερ για την ΑΕΚ

20:51 | 15.02.2026

Επέστρεψε στο ματς

20:48 | 15.02.2026
58'

Ο Μουκουντί έπεσε άτσαλα στο έδαφος, στη φάση της κεφαλιάς του και αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα

20:47 | 15.02.2026
57'

Εκτέλεση φάουλ από τον μαρίν, κακή κεφαλιά του Μουκουντί, η μπάλα έφυγε αρκετά άουτ

20:47 | 15.02.2026
20:46 | 15.02.2026
56'
Κίτρινη κάρτα στον Βάργκα
20:44 | 15.02.2026
55'
Κίτρινη κάρτα στον Καμαρά
20:43 | 15.02.2026
52'
Νέα αλλαγή για τον ΠΑΟΙΚ, ο Καμαρά στη θέση του Χατσίδη
20:43 | 15.02.2026
52'
Αλλαγή για τον ΠΑΟΚ, ο Οζντόεφ στη θέση του Μεϊτέ
20:42 | 15.02.2026
50'
Σημαντική στιγμή για την ΑΕΚ

Ο Πήλιος γύρισε την μπάλα στον άξονα, ο Γιόβιτς έπιασε το πλασέ αρκετά έξω από τη μεγάλη περιοχή, η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Παβλένκα

20:40 | 15.02.2026

ο Μεϊτέ φάνηκε να ζητάει αλλαγή

20:37 | 15.02.2026
48'

Ο Ζίβκοβιτς μπήκε από θέση δεξιά στην αντίπαλη περιοχή, έπιασε το πλασέ με το αριστερό πόδι, αλλά η μπάλα έφυγε αρκετά άουτ

20:37 | 15.02.2026

Χωρίς κάποια αλλαγή οι δυο ομάδες

20:35 | 15.02.2026
Δεύτερο ημίχρονο στο ντέρμπι
20:32 | 15.02.2026

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

20:20 | 15.02.2026
20:19 | 15.02.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στην Τούμπα
20:17 | 15.02.2026
45+1'
Μεγάλη φάση για την ΑΕΚ

Ο Κοϊτά με ωραία κεφαλιά πάσα βρήκε τον Μαρίν, ο Ρουμάνος έφτασε μέχρι τις παρυφές της περιοχής του ΠΑΟΚ και έπιασε ένα ωραίο σουτ αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ

20:15 | 15.02.2026
20:12 | 15.02.2026
43'

Φώναξε ο ΠΑΟΚ για πέναλτι, σε μαρκάρισμα του Πινέδα στον Μελιτέ, αλλά η φάση βγληκε καθαρή από διαιτητή και VAR

20:07 | 15.02.2026
40'
ΔΟΚΑΡΙ για την ΑΕΚ

σε σουτ του Κοϊτά έξω από τη μεγάλη περιοχή - στο οριζόντιο η μπάλα

20:05 | 15.02.2026
35'

Σέντρα του Γκατσίνοβιτς από δεξιά, κεφαλιά του Γιόβιτς, ο Παβλένκα δεν είχε πρόβλημα σοτ να μπλοκάρει την μπάλα

20:05 | 15.02.2026
20:05 | 15.02.2026
34'
Κίτρινη κάρτα στον Ζίβκοβιτς
20:04 | 15.02.2026
33'

Φωνές από την ΑΕΚ για πτώση του Γκατσίνοβιτς στη μεγάλη περιοχή

19:58 | 15.02.2026
33'

Η ΑΕΚ έχει κερδίσει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, με τον ΠΑΟΚ να κάνει λάθη στο χώρο του κέντρου

19:55 | 15.02.2026
26'

Λάθος στο χώρο του κέντρου από τον ΠΑΟΚ, ο Πινέδα έκλεψε την μπάλα, έκανε κάθετη στον Βάργκα, αλλά ο Τριανταφυλλίδης έτρεξε έδιωξε, προ του Ούγγρου φορ

19:46 | 15.02.2026
19:44 | 15.02.2026

Ο Στρακόσα έχει 3/3 σε επεμβάσεις πέναλτι στο πρωτάθλημα

19:43 | 15.02.2026

Ο Γιακουμάκης εκτέλεσε στην αριστερή γωνία της εστίας της ΑΕΚ, με τον Στρακόσα να διώχνει εντυπωσιακά

19:43 | 15.02.2026
12'
ΤΟ ΕΒΓΑΛΕ Ο ΣΤΡΑΚΟΣΑ
19:42 | 15.02.2026

θα το εκτελέσει ο Γιακουμάκης

19:41 | 15.02.2026
10'
ΠΕΝΑΛΤΙ υπέρ του ΠΑΟΚ για μαρκάρισμα του Μουκουντί στον Ζαφείρη
19:39 | 15.02.2026
8'

Ο Μαρίν έπιασε το σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, αλλά δεν βρήκε καλά την μπάλα και αυτή έφυγε απελπιστικά άουτ

19:38 | 15.02.2026
7'
Καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ, που προέκυψε μετά από λάθος του Πινέδα

Ο Χατσίδης μοίρασε ωραία στον Ζαφείρη στην περιοχή, εκείνος είχε χώρο για να εκτελέσει αλλά επέλεξε να κάνει πάσα με τον Μουκουντί να τον σταματά και να παραχωρεί κόρνερ

19:37 | 15.02.2026
5'

Άτσαλη προβολή του Κένι στον Κοϊτά, στο χώρο του κέντρου

19:36 | 15.02.2026

Τάισον, Χατσίδης, Ζίβκοβιτς και Μεϊτέ προσπαθούν να κάνουν τον ΠΑΟΚ επιθετικό

19:36 | 15.02.2026

Στο ξεκίνημα του ματς βλέπουμε τον Γκατσίνοβιτς να κινείται στη δεξιά πλευρά και τον Κοϊτά στην αριστερή

19:32 | 15.02.2026
4'

Η ΑΕΚ δείχνει να μη βιάζεται. Θέλει να πάρει την κατοχή της μπάλας και να "πατήσει" καλά στον αγωνιστικό χώρο

19:32 | 15.02.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
19:18 | 15.02.2026

Οι ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

19:17 | 15.02.2026

Η ΑΕΚ τίμησε τη μνήμη των επτά αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, αφήνοντας λουλούδια σε σημείο της Θύρας 4.

19:17 | 15.02.2026

Σαφώς πιο ξεκούραστη η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έρχεται από το άνετο πέρασμά της από τις Σέρρες (4-0) ενώ αγνοεί την ήττα στο πρωτάθλημα από τις 26/10, όταν κι είχε ηττηθεί από τον Ολυμπιακό με 2-0 στον Πειραιά. Μια εβδομάδα νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ είχε περάσει νικηφόρα από τη Νέα Φιλαδέλφεια κερδίζοντας με 2-0 την ΑΕΚ

19:17 | 15.02.2026

Ακολουθεί, πάντως, το πρώτο ματς με τη Θέλτα για τα Play Off του UEFA Europa League (Πέμπτη 19/2, 19:45 – Τούμπα)

19:17 | 15.02.2026

Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου πήρε πανηγυρικά την πρόκριση για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, αποκλείοντας με δύο νίκες τον Παναθηναϊκό (1-0 εκτός και 2-0, εντός)

19:15 | 15.02.2026

Διαιτητής: Όσμερς

Βοηθοί: Γκίτελμαν, Γκόρνιακ

4ος: Παπαπέτρου

VAR: Πφάιφερ

AVAR: Σπούρνι

19:15 | 15.02.2026
19:14 | 15.02.2026

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Ζαφείρης, Χατσίδης, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκης.

Στον πάγκο του ΠΑΟΚ βρίσκονται οι: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάντσες, Βολιάκο, Λόβρεν, Οζντόεφ, Μπιάνκο, Τέιλορ, Καμαρά, Μπέρδος, Γερεμέγεφ, Μύθου

19:14 | 15.02.2026
19:14 | 15.02.2026

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς - Βάργκα, Γιόβιτς.

Στον πάγκο για τους «κιτρινόμαυρους» οι Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Περέιρα, Κουτέσα, Καλοσκάμης και Ζίνι

19:14 | 15.02.2026

Γνωστές έχουν γίνει οι ενδεκάδες των δυο ομάδων

19:13 | 15.02.2026

0-2 είχε έρθει το ΑΕΚ - ΠΑΟΚ του πρώτου γύρου

19:13 | 15.02.2026

47 βαθμούς έχει ο Ολυμπιακός, μετά το 0-0 που έφερε στην έδρα του Λεβαδεικού

19:12 | 15.02.2026

Στην πρώτη θέση με 48 βαθμούς η Ένωση μετά από 20 αγωνιστικές. Στο -3 ο «δικέφαλος του Βορρά» αλλά με ματς λιγότερο από τους «κιτρινόμαυρους»

19:12 | 15.02.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΠΑΟΚ – ΑΕΚ για την 21η αγωνιστική της Super League

19:12 | 15.02.2026
