ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 71-88: Κιτρινόμαυρος θρίαμβος στο ντέρμπι Δικεφάλων της GBL

Αγκαλιά με την τρίτη θέση η Ένωση, η οποία πήρε και τη διαφορά από τους Θεσσαλονικείς
Ο Νάναλι
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Η ξέφρενη πορεία της ΑΕΚ σε Ελλάδα και Ευρώπη συνεχίστηκε. Η ασταμάτητη ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα πέρασε με επιβλητικό τρόπο και από τη Θεσσαλονίκη, επικρατώντας άνετα του ΠΑΟΚ με 88-71 για την 19η αγωνιστική της Greek Basketball League και πανηγύρισε την 12η σερί νίκη της.

Με τη νίκη της αυτή, η ΑΕΚ “αγκάλιασε” την τρίτη θέση, αφού κάλυψε και τη διαφορά της ήττας στο πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Η Ένωση έχει ρεκόρ 13-4, ενώ ο Δικέφαλος του Βορρά υποχώρησε στο 11-5, υστερώντας και στην ισοβαθμία.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα πραγματοποίησε επιβλητική εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη. Κυριάρχησε σε όλους τους τομείς του αγώνα, εντυπωσιάζοντας με την εικόνα της, ειδικά στο δεύτερο μέρος.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Νάναλι με 22 πόντους. Εξαιρετική εμφάνιση από τον Μπάρτλεϊ με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ κόντρα στην πρώην του ομάδα, ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Μπράουν με 14 πόντους, 9 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα και 2 τάπες.

Από πλευράς ΠΑΟΚ, ξεχώρισε ο Ταϊρί με 16 πόντους, με τον Μέλβιν να προσθέτει 15 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-14, 35-37, 55-62, 71-88.

Τα ομαδικά στατιστικά του ΠΑΟΚ: 10/24 δίποντα, 12/39 τρίποντα, 15/23 βολές, 30 ριμπάουντ (22 αμυντικά – 8 επιθετικά), 15 ασίστ, 15 λάθη, 9 κλεψίματα, 1 μπλοκ.

Τα ομαδικά στατιστικά της ΑΕΚ: 18/28 δίποντα, 13/26 τρίποντα, 13/17 βολές, 39 ριμπάουντ (36 αμυντικά – 3 επιθετικά), 17 ασίστ, 18 λάθη, 12 κλεψίματα, 3 μπλοκ.

Αθλητικά
Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης 3-1: Δεύτερη σερί εντυπωσιακή νίκη για τους Αγρινιώτες, στην προτελευταία θέση οι Αρκάδες
Οι Αγρινιώτες πανηγύρισαν τεράστια νίκη παραμονής, την ώρα που οι Αρκάδες δεν μπορούν να ξεκολλήσουν από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας
Ο Ματσάν του Παναιτωλικού
