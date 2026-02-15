ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Επικό video της Ένωσης ενόψει Τούμπας – «Φθάσαμε στον Βορρά»

Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί απόψε (15/02/26, 19:30, Live του Newsit.gr) την ΑΕΚ στην Τούμπα για το μεγάλο ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής της Super League και η Ένωση προανήγγειλε το παιχνίδι με επικό video.

Σε ανάρτησή της λίγες ώρες πριν το σπουδαίο ντέρμπι κορυφής στη Super League, η ΑΕΚ παρουσίασε ένα video που δείχνει τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς σαν… άλλους Βίκινγκς να ταξιδεύουν στις θάλασσες.

“Φτάσαμε στον Βορρά”, έγραψαν έτσι οι “κιτρινόμαυροι” στη λεζάντα, με την ομάδα τους να ψάχνει ένα διπλό στην Τούμπα, που μπορεί να την φέρει στο +4 από τον δεύτερο Ολυμπιακό, στη βαθμολογία της Super League.

Οι παίκτες της ΑΕΚ ετοιμάζονται λοιπόν για… μάχη στην Τούμπα.