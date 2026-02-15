Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Επικό video της Ένωσης ενόψει Τούμπας – «Φθάσαμε στον Βορρά»

Η ανάρτηση της ΑΕΚ για το μεγάλο ματς με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Επικό video της Ένωσης ενόψει Τούμπας – «Φθάσαμε στον Βορρά»

Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί απόψε (15/02/26, 19:30, Live του Newsit.gr) την ΑΕΚ στην Τούμπα για το μεγάλο ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής της Super League και η Ένωση προανήγγειλε το παιχνίδι με επικό video.

Σε ανάρτησή της λίγες ώρες πριν το σπουδαίο ντέρμπι κορυφής στη Super League, η ΑΕΚ παρουσίασε ένα video που δείχνει τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς σαν… άλλους Βίκινγκς να ταξιδεύουν στις θάλασσες.

“Φτάσαμε στον Βορρά”, έγραψαν έτσι οι “κιτρινόμαυροι” στη λεζάντα, με την ομάδα τους να ψάχνει ένα διπλό στην Τούμπα, που μπορεί να την φέρει στο +4 από τον δεύτερο Ολυμπιακό, στη βαθμολογία της Super League.

Οι παίκτες της ΑΕΚ ετοιμάζονται λοιπόν για… μάχη στην Τούμπα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
205
87
80
67
64
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo