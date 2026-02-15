Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ στην sold out Τούμπα, μια ημέρα μετά την «γκέλα» του Ολυμπιακού στη Λιβαδειά. Στην πρώτη θέση της Super League με 48 βαθμούς η Ένωση μετά από 20 αγωνιστικές. Στο -3 από την κορυφή ο «δικέφαλος του Βορρά» αλλά με ματς λιγότερο από τους «κιτρινόμαυρους». 0-2 είχε έρθει ο αγώνας του πρώτου γύρου.
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ live το ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής της Super League
Οι ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Η ΑΕΚ τίμησε τη μνήμη των επτά αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, αφήνοντας λουλούδια σε σημείο της Θύρας 4.
Σαφώς πιο ξεκούραστη η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έρχεται από το άνετο πέρασμά της από τις Σέρρες (4-0) ενώ αγνοεί την ήττα στο πρωτάθλημα από τις 26/10, όταν κι είχε ηττηθεί από τον Ολυμπιακό με 2-0 στον Πειραιά. Μια εβδομάδα νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ είχε περάσει νικηφόρα από τη Νέα Φιλαδέλφεια κερδίζοντας με 2-0 την ΑΕΚ
Ακολουθεί, πάντως, το πρώτο ματς με τη Θέλτα για τα Play Off του UEFA Europa League (Πέμπτη 19/2, 19:45 – Τούμπα)
Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου πήρε πανηγυρικά την πρόκριση για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, αποκλείοντας με δύο νίκες τον Παναθηναϊκό (1-0 εκτός και 2-0, εντός)
Διαιτητής: Όσμερς
Βοηθοί: Γκίτελμαν, Γκόρνιακ
4ος: Παπαπέτρου
VAR: Πφάιφερ
AVAR: Σπούρνι
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Ζαφείρης, Χατσίδης, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκης.
Στον πάγκο του ΠΑΟΚ βρίσκονται οι: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάντσες, Βολιάκο, Λόβρεν, Οζντόεφ, Μπιάνκο, Τέιλορ, Καμαρά, Μπέρδος, Γερεμέγεφ, Μύθου
ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς - Βάργκα, Γιόβιτς.
Στον πάγκο για τους «κιτρινόμαυρους» οι Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Περέιρα, Κουτέσα, Καλοσκάμης και Ζίνι
Γνωστές έχουν γίνει οι ενδεκάδες των δυο ομάδων
0-2 είχε έρθει το ΑΕΚ - ΠΑΟΚ του πρώτου γύρου
47 βαθμούς έχει ο Ολυμπιακός, μετά το 0-0 που έφερε στην έδρα του Λεβαδεικού
Στην πρώτη θέση με 48 βαθμούς η Ένωση μετά από 20 αγωνιστικές. Στο -3 ο «δικέφαλος του Βορρά» αλλά με ματς λιγότερο από τους «κιτρινόμαυρους»
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΠΑΟΚ – ΑΕΚ για την 21η αγωνιστική της Super League
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ