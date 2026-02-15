ΠΑΟΚ – ΑΕΚ live το ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής της Super League

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ στην sold out Τούμπα, μια ημέρα μετά την «γκέλα» του Ολυμπιακού στη Λιβαδειά. Στην πρώτη θέση της Super League με 48 βαθμούς η Ένωση μετά από 20 αγωνιστικές. Στο -3 από την κορυφή ο «δικέφαλος του Βορρά» αλλά με ματς λιγότερο από τους «κιτρινόμαυρους». 0-2 είχε έρθει ο αγώνας του πρώτου γύρου.