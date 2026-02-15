Συμβαίνει τώρα:
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ live το ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής της Super League

Η γκέλα του Ολυμπιακού έδωσε ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο ντέρμπι «δικεφάλων»
ΦΩΤΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
21η αγωνιστική της Super League
Διαιτητής: Όσμερς - VAR: Πφάιφερ
0 - 0
1ο ημίχρονο
ΦΩΤΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ στην sold out Τούμπα, μια ημέρα μετά την «γκέλα» του Ολυμπιακού στη Λιβαδειά. Στην πρώτη θέση της Super League με 48 βαθμούς η Ένωση μετά από 20 αγωνιστικές. Στο -3 από την κορυφή ο «δικέφαλος του Βορρά» αλλά με ματς λιγότερο από τους «κιτρινόμαυρους». 0-2 είχε έρθει ο αγώνας του πρώτου γύρου.

19:32 | 15.02.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
19:18 | 15.02.2026

Οι ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

19:17 | 15.02.2026

Η ΑΕΚ τίμησε τη μνήμη των επτά αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, αφήνοντας λουλούδια σε σημείο της Θύρας 4.

ΦΩΤΟ Eurokinissi
19:17 | 15.02.2026

Σαφώς πιο ξεκούραστη η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έρχεται από το άνετο πέρασμά της από τις Σέρρες (4-0) ενώ αγνοεί την ήττα στο πρωτάθλημα από τις 26/10, όταν κι είχε ηττηθεί από τον Ολυμπιακό με 2-0 στον Πειραιά. Μια εβδομάδα νωρίτερα, ο ΠΑΟΚ είχε περάσει νικηφόρα από τη Νέα Φιλαδέλφεια κερδίζοντας με 2-0 την ΑΕΚ

19:17 | 15.02.2026

Ακολουθεί, πάντως, το πρώτο ματς με τη Θέλτα για τα Play Off του UEFA Europa League (Πέμπτη 19/2, 19:45 – Τούμπα)

19:17 | 15.02.2026

Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου πήρε πανηγυρικά την πρόκριση για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, αποκλείοντας με δύο νίκες τον Παναθηναϊκό (1-0 εκτός και 2-0, εντός)

19:15 | 15.02.2026

Διαιτητής: Όσμερς

Βοηθοί: Γκίτελμαν, Γκόρνιακ

4ος: Παπαπέτρου

VAR: Πφάιφερ

AVAR: Σπούρνι

19:15 | 15.02.2026
19:14 | 15.02.2026

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Ζαφείρης, Χατσίδης, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκης.

Στον πάγκο του ΠΑΟΚ βρίσκονται οι: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Σάντσες, Βολιάκο, Λόβρεν, Οζντόεφ, Μπιάνκο, Τέιλορ, Καμαρά, Μπέρδος, Γερεμέγεφ, Μύθου

19:14 | 15.02.2026
19:14 | 15.02.2026

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς - Βάργκα, Γιόβιτς.

Στον πάγκο για τους «κιτρινόμαυρους» οι Μπρινιόλι, Γκεοργκίεφ, Βίντα, Πενράις, Γκρούγιτς, Ζοάο Μάριο, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Περέιρα, Κουτέσα, Καλοσκάμης και Ζίνι

19:14 | 15.02.2026

Γνωστές έχουν γίνει οι ενδεκάδες των δυο ομάδων

19:13 | 15.02.2026

0-2 είχε έρθει το ΑΕΚ - ΠΑΟΚ του πρώτου γύρου

19:13 | 15.02.2026

47 βαθμούς έχει ο Ολυμπιακός, μετά το 0-0 που έφερε στην έδρα του Λεβαδεικού

19:12 | 15.02.2026

Στην πρώτη θέση με 48 βαθμούς η Ένωση μετά από 20 αγωνιστικές. Στο -3 ο «δικέφαλος του Βορρά» αλλά με ματς λιγότερο από τους «κιτρινόμαυρους»

19:12 | 15.02.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΠΑΟΚ – ΑΕΚ για την 21η αγωνιστική της Super League

19:12 | 15.02.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
