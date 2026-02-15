ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Ντέρμπι κορυφής στην κατάμεστη Τούμπα

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στο μεγάλο ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής της Super League στην Τούμπα (Live από το Newsit.gr), το οποίο και μπορεί να κρίνει την κορυφή της βαθμολογίας στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Με την ΑΕΚ στην πρώτη θέση και το +3 από τον ΠΑΟΚ, αλλά με ένα παιχνίδι περισσότερο, οι δύο ομάδες φαίνεται ότι θα “παλέψουν” για την κορυφή της Super League στην κατάμεστη Τούμπα, με στόχο να εκμεταλλευτούν και την απώλεια βαθμών του Ολυμπιακού, για να ξεφύγουν από τους πρωταθλητές Ελλάδας στη βαθμολογία.

Ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί για ένα ακόμη παιχνίδι χωρίς τον Γιάννη Κωνσταντέλια, αλλά δείχνει σε καλή κατάσταση παρά την απουσία του σούπερ σταρ του και προέρχεται από άνετη νίκη επί του Παναθηναϊκού στο Κύπελλο Ελλάδας.

Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ μπορεί να έχασε στις καθυστερήσεις τη νίκη επί του Ολυμπιακού, αλλά επανήλθε στην κορυφή και εμφανίζεται ενισχυμένη από την απόκτηση του Βάργκα, που μετράει ήδη δύο γκολ για την ομάδα του.

Η προαναγγελία της Super League

Τρεις διαδοχικές νίκες στις αναμετρήσεις του με την ΑΕΚ έχει ο ΠΑΟΚ, αφού επικράτησε στα δύο περσινά παιχνίδια των δύο ομάδων για τα Playoffs του πρωταθλήματος και στην αναμέτρηση των δύο ομάδων για τον Α’ Γύρο του φετινού πρωταθλήματος στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό το σερί νικών ήρθε μετά την ήττα του στην κανονική περίοδο της περσινής σεζόν στη Θεσσαλονίκη με 2-1 από τους Κιτρινόμαυρους.

Η ΑΕΚ δεν έχει ηττηθεί στη Θεσσαλονίκη στις δύο τελευταίες επισκέψεις της για την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, αφού πέρσι επικράτησε με 2-1, ενώ το 2023-24 οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1.

Η πρώτη αναμέτρηση που έγινε ποτέ για την Α’ Εθνική / Super League ήταν στις 13 Δεκεμβρίου 1959, με την ΑΕΚ να επικρατεί στην Τούμπα με 2-1 χάρη σε δύο γκολ του Κώστα Νεστορίδη, ενώ για τον ΠΑΟΚ σκόραρε ο Νικολαΐδης.

Ο Κώστας Νεστορίδης εκείνα τα πρώτα χρόνια κατάφερε να βρει δίχτυα έξι φορές στο γήπεδο της Τούμπας και έτσι βρίσκεται στην πρώτη θέση των σκόρερ όλων των εποχών για τα ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Οι Σαράφης, Γκουερίνο, Χρήστος Δημόπουλος, Βασιλάκος, Μπλάνκο και Βιεϊρίνια έχουν από τέσσερα γκολ και βρίσκονται στον «συνωστισμό» της δεύτερης θέσης.

Η ευρύτερη νίκη της ομάδας της Θεσσαλονίκης είναι το 5-0 της σεζόν 1982-83 (11’ Κούδας, 50’ Κωστίκος, 61’ Χρ. Δημόπουλος, 70’ Χρ. Δημόπουλος, 85’ Χρ. Δημόπουλος). Από την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ έχει καταφέρει να επικρατήσει με 4-0 στην Τούμπα στις 14 Απριλίου 2008, με τους Παπασταθόπουλο, Μπλάνκο, Λυμπερόπουλο και Καλόν να σημειώνουν τα γκολ.

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

76 ΑΓΩΝΕΣ

35 ΝΙΚΕΣ ΠΑΟΚ

25 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

16 ΝΙΚΕΣ ΑΕΚ

ΓΚΟΛ: 103-73