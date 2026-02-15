ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Ο Ηλιόπουλος κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο των αδικοχαμένων οπαδών του Δικεφάλου έξω από την Τούμπα

Ο Μάριος Ηλιόπουλος ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη για να δει από κοντά το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ και πριν την είσοδό του στις εξέδρες της Τούμπας κατέθεσε στεφάνι για τους αδικοχαμένους οπαδούς του Δικεφάλου.

Πέρα από την κίνηση του Μάριου Ηλιόπουλου και οι παίκτες της ΑΕΚ άφησαν από ένα κίτρινο τριαντάφυλλο μπροστά από τη Θύρα 4 για να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία.

Η κίνηση των παικτών της Ένωσης χειροκροτήθηκε έντονα από τους φίλους του Δικεφάλου και μας θύμησε την αντίδραση των φίλων του Ολυμπιακού μετά το λουλούδι που άφησαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού για τα θύματα της Θύρας 7, μία εβδομάδα πριν.