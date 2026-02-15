Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Ο Ηλιόπουλος κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο των αδικοχαμένων οπαδών του Δικεφάλου έξω από την Τούμπα

Ο ιδιοκτήτης της Ένωσης προχώρησε σε μία όμορφη κίνηση στην άφιξή του στην Τούμπα
Ο Μάριος Ηλιόπουλος με το στεφάνι που κατέθεσε έξω από την Τούμπα
Ο Μάριος Ηλιόπουλος με το στεφάνι που κατέθεσε έξω από την Τούμπα/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Μάριος Ηλιόπουλος ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη για να δει από κοντά το ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ και πριν την είσοδό του στις εξέδρες της Τούμπας κατέθεσε στεφάνι για τους αδικοχαμένους οπαδούς του Δικεφάλου.

Πέρα από την κίνηση του Μάριου Ηλιόπουλου και οι παίκτες της ΑΕΚ άφησαν από ένα κίτρινο τριαντάφυλλο μπροστά από τη Θύρα 4 για να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία.

iliopoulos

Ο Μάριος Ηλιόπουλος στο μνημείο των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ
Ο Μάριος Ηλιόπουλος στο μνημείο των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η κίνηση των παικτών της Ένωσης χειροκροτήθηκε έντονα από τους φίλους του Δικεφάλου και μας θύμησε την αντίδραση των φίλων του Ολυμπιακού μετά το λουλούδι που άφησαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού για τα θύματα της Θύρας 7, μία εβδομάδα πριν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
206
75
64
55
53
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo