ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Οι ενδεκάδες του ντέρμπι της Τούμπας για τη Super League

ΠΑΟΚ και ΑΕΚ κοντράρονται στην Τούμπα, στο μεγάλο ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής στη Super League. Η Ένωση είναι πρωτοπόρος με 48 βαθμούς και στο +1 από τον Ολυμπιακό, ενώ οι Θεσσαλονικείς έχουν 45 βαθμού, ενώ… χρωστάνε και ένα ματς, κόντρα στην Κηφισιά.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη του ΠΑΟΚ – ΑΕΚ έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δυο ομάδων. Ο Ελίασον είχε ένα χτύπημα και κάποιες ενοχλήσεις και στην Ένωση προτίμησαν να τον προστατεύσουν -για λίγες ημέρες- και να τον αφήσουν εκτός αποστολής.

Την ίδια στιγμή στον ΠΑΟΚ, στο πλευρό του Μεϊτέ στον χώρο του κέντρου θα βρίσκεται ο Ζαφείρης, ο Γιακουμάκης θα είναι η αιχμή του “ασπρόμαυρου” δόρατος, ενώ πίσω του θα κινούνται οι Ζίβκοβιτς, Τάισον και Χατσίδης (ο Βραζιλιάνος σε ρόλο δεκαριού).

H ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά, Γκατσίνοβιτς, Βάργκα, Γιόβιτς.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Ζαφείρης, Χατσίδης, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκης