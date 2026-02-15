ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Οζντόεφ, Μουκουντί και Πήλιος έγιναν αναγκαστική αλλαγή, μάσκα οξυγόνου φόρεσε ο Καμερουνέζος

Προβλήματα τραυματισμών προέκυψαν για ΠΑΟΚ και ΑΕΚ κατά τη διάρκεια του ντέρμπι τις Τούμπας, με τους δυο “δικεφάλους” να κάνουν αναγκαστικές αλλαγές τους Οζντόεφ, Μουκουντί και Πήλιο.

Με… ατυχία ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο για τον ΠΑΟΚ, αφού ο Σουαλιό Μεϊτέ έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 52′, με τη θέση του να παίρνει ο Μαγκομέντ Οζντόεφ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε δυο αναγκαστικές αλλαγές προχώρησε η ΑΕΚ. Ο Αρόλντ Μουκουντί έπεσε άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο, σε προσπάθεια για να πάρει μια κεφαλιά, μετά από εκτέλεση φάουλ.

Αρχικά, ο Καμερουνέζος αμυντικός σηκώθηκε, αγωνίστηκε για λίγο, όμως στο 60′ έπεσε στο έδαφος και ζήτησε να αποχωρήσει από το γήπεδο, δείχνοντας να πονάει στο στήθος.

Τη θέση του πήρε ο Ντομαγκόι Βίντα στο 63′, με τον διεθνή Καμερουνέζο στόπερ να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην αναπνοή, κάτι που φάνηκε από το γεγονός ότι στο φορείο που τον μετέφερε εκτός των τεσσάρων γραμμών είχε μάσκα οξυγόνου.

Στο 79′ ο Νίκολιτς αναγκάστηκε να κάνει αλλαγή και τον Πήλιο, με τον Πενράις να μπαίνει στη θέση του.