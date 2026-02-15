Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Οζντόεφ, Μουκουντί και Πήλιος έγιναν αναγκαστική αλλαγή, μάσκα οξυγόνου φόρεσε ο Καμερουνέζος

"Πληγώθηκαν" ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στο ντέρμπι της Τούμπας
ΦΩΤΟ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
ΦΩΤΟ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ

Προβλήματα τραυματισμών προέκυψαν για ΠΑΟΚ και ΑΕΚ κατά τη διάρκεια του ντέρμπι τις Τούμπας, με τους δυο “δικεφάλους” να κάνουν αναγκαστικές αλλαγές τους Οζντόεφ, Μουκουντί και Πήλιο.

Με… ατυχία ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο για τον ΠΑΟΚ, αφού ο Σουαλιό Μεϊτέ έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 52′, με τη θέση του να παίρνει ο Μαγκομέντ Οζντόεφ.

Σε δυο αναγκαστικές αλλαγές προχώρησε η ΑΕΚ. Ο Αρόλντ Μουκουντί έπεσε άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο, σε προσπάθεια για να πάρει μια κεφαλιά, μετά από εκτέλεση φάουλ.

Αρχικά, ο Καμερουνέζος αμυντικός σηκώθηκε, αγωνίστηκε για λίγο, όμως στο 60′ έπεσε στο έδαφος και ζήτησε να αποχωρήσει από το γήπεδο, δείχνοντας να πονάει στο στήθος.

Τη θέση του πήρε ο Ντομαγκόι Βίντα στο 63′, με τον διεθνή Καμερουνέζο στόπερ να αντιμετωπίζει δυσκολίες στην αναπνοή, κάτι που φάνηκε από το γεγονός ότι στο φορείο που τον μετέφερε εκτός των τεσσάρων γραμμών είχε μάσκα οξυγόνου.

Στο 79′ ο Νίκολιτς αναγκάστηκε να κάνει αλλαγή και τον Πήλιο, με τον Πενράις να μπαίνει στη θέση του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
80
75
65
55
53
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo