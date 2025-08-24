ΠΑΟΚ – ΑΕΛ: Πρεμιέρα στην Super League με το βλέμμα στη Ριέκα για τους Θεσσαλονικείς

Ο ΠΑΟΚ έχοντας το βλέμμα στραμμένο στη ρεβάνς απέναντι στη Ριέκα, αλλά και έχοντας στόχο το νικηφόρο ξεκίνημα στην Super League υποδέχεται την ΑΕΛ στην Τούμπα (20:30, Novasports Prime, live από το Newsit.gr), σε ένα ματς όπου το ζητούμενο για τον Ραζβάν Λουτσέσκου είναι το τρίποντο.

Ο ΠΑΟΚ παρότι είχε δικαίωμα αναβολής του αγώνα λόγω των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων, επέλεξε παίξει απέναντι στην ΑΕΛ, αφού ο Ραζβάν Λουτσεσκου έκρινε πως η ομάδα του έχει έλλειψη αγωνιστικού ρυθμού. Μάλιστα, οι Θεσσαλονικείς προέρχονται από την μεσοβδόμαδη εκτός έδρας ήττα με 1-0 από τη Ριέκα, δείχνοντας πως υπάρχουν αρκετά στοιχεία που πρέπει να βελτιωθούν, κυρίως στον τομέα του σκοραρίσματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, ο μοναδικός απόντας για τον ΠΑΟΚ είναι ο Σόλα Σορετίρε, ο οποίος αν και ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπώρησε, έμεινε εκτός αποστολής, ενώ από τη πλευρά τους οι Δημήτρης Πέλκας και Τάισον επιστρέφουν κανονικά μετά από τα δικά τους προβλήματα.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ:

Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Σάστρε, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Θυμιάνης, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Πέλκας, Τάισον, Α. Ζίβκοβιτς, Ντεσπόντοφ, Χατζίδης, Τσάλοφ, Γιακουμάκης, Μύθου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΑΕΛ με νέο πρόσωπο, επιστρέφει στην Super League μετά από τέσσερις σεζόν, με την ομάδα του Κάμπου να έχει ένα δύσκολο έργο μπροστά της στη πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ο Γιώργος Πετράκης που ανέλαβε τα ηνία του συλλόγου έχει να διαχειριστεί ένα ανανεωμένο ρόστερ, με πολλούς νέους παίκτες, οι οποίοι ωστόσο έχουν τη δίψα για διάκριση.

Η αποστολή της ΑΕΛ:

Μελίσσας, Βενετικίδης, Αποστολάκης, Δεληγιαννίδης, Παπαγεωργίου, Κοβάτσεβιτς, Κοσονού, Μπαγκαλιάννης, Παντελάκης, Τσάκλα, Βαρσάμης, Σουρλής, Στάικος, Ατανάσοφ, Αντράντα, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Σαγάλ, Τούπτα, Μούργος, Γιούσης, Πασάς, Γκαράτε.

Διαιτητές:

Διαιτητής: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)

Α’ Βοηθός: Ανδρέας Μεϊντανάς (Αχαΐας)

Β’ Βοηθός: Μιχαήλ Παπαδάκης (Ηρακλείου)

4ος: Γεώργιος Κόκκινος (Χαλκιδικής)

VAR: Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου)

AVAR: Βασίλειος Φίτσας (Πρέβεζας-Λευκάδας)