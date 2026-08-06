Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Άντερλεχτ: Με Ζίβκοβιτς η ενδεκάδα του «δικεφάλου του Βορρά»

Οι επιλογές του Αλέσιο Λίσι για τον αγώνα του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League
Ο Ζίβκοβιτς
Ο Ζίβκοβιτς με τη φανέλα του ΠΑΟΚ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Άντερλεχτ (06/08/26, 20:45, Newsit.gr, Open TV) για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και ο Αλέσιο Λίσι έκανε γνωστή τη βασική του ενδεκάδα με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να είναι μέσα σε αυτή.

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ ξεπέρασε τον τραυματισμό που υπέστη στην προπόνηση της Τρίτης (04/08/26) και θα αγωνιστεί κανονικά στο δεξί άκρο της επίθεσης του «δικεφάλου του Βορρά» κόντρα στην Άντερλεχτ.

Στον πάγκο του ΠΑΟΚ είναι για πρώτη φορά ο Τομ Λουσέ, που δηλώθηκε κανονικά χθες στη λίστα μαζί με τον Δημήτρη Γιαννούλη, αλλά και ο Σόλα Σορετίρε που επέστρεψε από τον τραυματισμό του.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Γκόμες, Ζαφείρης, Σανταμαρία, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Μύθου.

Η ενδεκάδα της Άντερλεχτ: Κούσεμανς, Εντιάιγ, Μπιανκόν, Πετρότ, Μάμαρ, Κάνα, Άμπρος, Λανσανά, Τσβέτκοβιτς, Σικάν, Σέκε.

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