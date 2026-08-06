ΠΑΟΚ – Άντερλεχτ: Με Ζίβκοβιτς η ενδεκάδα του «δικεφάλου του Βορρά»

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Άντερλεχτ (06/08/26, 20:45, Newsit.gr, Open TV) για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και ο Αλέσιο Λίσι έκανε γνωστή τη βασική του ενδεκάδα με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να είναι μέσα σε αυτή.
Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός του ΠΑΟΚ ξεπέρασε τον τραυματισμό που υπέστη στην προπόνηση της Τρίτης (04/08/26) και θα αγωνιστεί κανονικά στο δεξί άκρο της επίθεσης του «δικεφάλου του Βορρά» κόντρα στην Άντερλεχτ.
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Στον πάγκο του ΠΑΟΚ είναι για πρώτη φορά ο Τομ Λουσέ, που δηλώθηκε κανονικά χθες στη λίστα μαζί με τον Δημήτρη Γιαννούλη, αλλά και ο Σόλα Σορετίρε που επέστρεψε από τον τραυματισμό του.
#Starting11 Η αρχική 11άδα της ομάδας μας για την πρώτη αναμέτρηση κόντρα στην Άντερλεχτ στο γήπεδο της Τούμπας. #PAOKAND #UEL #NewEra #PamePAOKARA #VaragonsConstructions pic.twitter.com/XPRMF85Qct— PAOK FC (@PAOK_FC) August 6, 2026
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Γκόμες, Ζαφείρης, Σανταμαρία, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Μύθου.
Η ενδεκάδα της Άντερλεχτ: Κούσεμανς, Εντιάιγ, Μπιανκόν, Πετρότ, Μάμαρ, Κάνα, Άμπρος, Λανσανά, Τσβέτκοβιτς, Σικάν, Σέκε.