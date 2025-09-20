Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Αποδοκιμασίες στην Τούμπα μετά την ισοπαλία με τον Παναιτωλικό

Παράπονα από τους φιλάθλους του «Δικεφάλου του Βορρά»
Ο Μαντί Καμαρά
Ο Μαντί Καμαρά απογοητευμένος μετά την σοπαλία με τον Παναιτωλικό/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα μετά την ήττα με 4-1 από τον Λεβαδειακό για το Κύπελλο Ελλάδας. Έμεινε στο 0-0 κόντρα στον Παναιτωλικό στην Τούμπα και στο φινάλε οι οπαδοί αποδοκίμασαν την ομάδα.

Οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ έδειξαν τη δυσαρέσκειά τους για τα τελευταία ανεπιτυχή αποτελέσματα, αποδοκιμάζοντας την ομάδα με το σφύριγμα της λήξης του Σιδηρόπουλου. Να θυμίσουμε ότι, οι Θεσσαλονικείς έπαιζαν με παίκτη παραπάνω στα τελευταία 15 λεπτά της αναμέτρησης.

Ο ΠΑΟΚ έχει να αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελ Αβιβ για το Europa League (24/09/25, 19:45, Newsit.gr) στη Θεσσαλονίκη και σίγουρα οι παίκτες της ομάδας θα ήθελαν να πάνε στην αναμέτρηση με ένα καλύτερο αποτέλεσμα και τον κόσμο δίπλα τους.

