ΠΑΟΚ – Άρης Betsson: Στις 15 Απριλίου θα διεξαχθεί το εξ’ αναβολής ντέρμπι της GBL

Ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε τον ορισμό των δύο αναμετρήσεων που είχαν αναβληθεί στο ελληνικό πρωτάθλημα
Ο Κόνιαρης
Ο Κόνιαρης σε παιχνίδι Άρης Betsson - ΠΑΟΚ/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Άρη Betsson είχε αναβληθεί μετά τη δολοφονία του Κλεομένη στην Καλαμαριά και ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ντέρμπι της GBL.

Αρχικά, η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί στις 14 Μαρτίου, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό και μετά από αίτημα του ΠΑΟΚ το παιχνίδι με τον Άρη Betsson είχε αναβληθεί. Ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε ότι το ντέρμπι της πόλης θα γίνει την Τετάρτη 15 Απριλίου στις 18:00.

Ο ΕΣΑΚΕ στην ανακοίνωσή του όρισε και την άλλη αναμέτρηση του Άρη Betsson που είχε αναβληθεί κόντρα στο Περιστέρι Betsson (17/01/26 ήταν προγραμματισμένο το παιχνίδι). Το συγκεκριμένο ματς θα γίνει την Τετάρτη 1 Απριλίου στις 17:00.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ

«Ο αγώνας μεταξύ των ομάδων Περιστέρι Betsson – Άρης Betsson της 17ης Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της GBL 2025-2026 που αναβλήθηκε θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Απριλίου και ώρα 17:00, με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Επίσης, ο αγώνας μεταξύ των ομάδων ΠΑΟΚ – Άρης Betsson της 14ης Μαρτίου 2026, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της GBL 2025-2026 που αναβλήθηκε, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Απριλίου και ώρα 18:00, με live τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ».

Αθλητικά
