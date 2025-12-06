Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Άρης: Δεν ανακοίνωσε ούτε ο Λουτσέσκου αποστολή για το ντέρμπι της Super League

Όπως ο Χιμένεθ του Άρη, έτσι και ο προπονητής του ΠΑΟΚ θέλησε να κρατήσει “κλειστά χαρτιά” για το ντέρμπι της Super League
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Ο ΠΑΟΚ κοντράρεται την Κυριακή με τον Άρη στην Τούμπα (07.12.2025, 19:30, Newsit.gr), για την 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, με τις δυο ομάδες να αναδεικνύονται προ ημερών ισόπαλες με σκορ 1-1 στο” Κλ. Βικελίδης”, για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να παραμένει πιστός στη συνήθειά του να μην ανακοινώνει αποστολή πριν από τα παιχνίδια. Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Δημήτρης Πέλκας ακολουθεί πρόγραμμα θεραπειών λόγω της θλάσης που υπέστη, με την κατάστασή του να αξιολογείται καθημερινά από το ιατρικό επιτελείο, ως εκ τούτου δεν υπολογίζεται για την αναμέτρηση αυτή.

Την ίδια ώρα, ο Γιάννης Μιχαηλίδης υποβλήθηκε σήμερα σε επέμβαση καθαρισμού στον μηνίσκο, κάτι που τον θέτει άμεσα εκτός δράσης για τις προσεχείς εβδομάδες. Για την κατάσταση του Γιάννη Κωνσταντέλια, δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση κι έτσι η παρουσία του στο ντέρμπι με τον Άρη θα ξεκαθαρίσει την Κυριακή.

