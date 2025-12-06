Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Άρης: Κλειστά χαρτιά από τον Χιμένεθ, δεν ανακοίνωσε αποστολή για την Τούμπα

Την τελευταία στιγμή θα αποφασίσει για τους παίκτες που θα έχει μαζί του ο προπονητής του Άρη
Ο Μανόλο Χιμένεθ σε αγώνα του Άρη (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Ο Μανόλο Χιμένεθ σε αγώνα του Άρη (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Μετά τη μεταξύ τους ισοπαλία στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ο Άρης θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ και στη Super League, με τον Μανόλο Χιμένεθ να μην ανακοινώνει αποστολή για το ματς της 13ης αγωνιστικής στην Τούμπα.

Ο Άρης δεν θα έχει πάντως σίγουρα διαθέσιμους τους τραυματίες Τάσος Δώνης, Τίνο Καντεβέρε και Νοά Σούντμπεργκ, στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, όπου και θα ψάξει ένα διπλό ψυχολογίας στην Τούμπα.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ Άρης

Με την προπόνηση που έγινε σήμερα το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του ΑΡΗ για τον αγώνα με τον Π.Α.Ο.Κ. στο γήπεδο της Τούμπας (07/12, 19:30), στο πλαίσιο της 13ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Στην τελευταία προπόνηση πριν από το αυριανό ντέρμπι το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας περιλάμβανε ασκήσεις ενεργοποίησης, κομμάτια τακτικής και τελειώματα φάσεων.

Όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα από τραυματισμούς συνέχισαν τα προγράμματά τους.

* Η αποστολή θα καταλύσει απόψε σε ξενοδοχείο της πόλης μας.  

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
153
104
101
75
54
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo