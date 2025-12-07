Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Άρης: Νέα διαμαρτυρία των «κιτρίνων» για τη διαιτησία στην Τούμπα

«Φωνάζουν» για ένα μαρκάρισμα του Κεντζιόρα στον Ράτσιτς οι «κίτρινοι»
Οι παίκτες του Άρη στην Τούμπα (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-1 του Άρη στο ντέρμπι της 13ης αγωνιστική της Super League, με τους “κίτρινους” να έχουν όμως έντονα παράπονα για τη διαιτησία της αναμέτρησης.

Ο Άρης διαμαρτύρεται για τη φάση του πέναλτι, που έδωσε το δεύτερο προβάδισμα στον ΠΑΟΚ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, για να έρθει στη συνέχεια και μία νέα ανάρτηση για ένα μαρκάρισμα στον Ράτσιτς.

Οι “κίτρινοι” ανέβασαν μία φωτογραφία στην οποία μαρκάρει τον παίκτη τους με τα χέρια ο Κεντζιόρα και έγραψαν: “Αν υπάρχει κανονισμός που επιτρέπει το κεφαλοκλείδωμα στο ποδόσφαιρο, να μας το πείτε να τον μάθουμε κι εμείς…”

 
 
 
 
 
Με την ήττα του στην Τούμπα, ο Άρης έμεινε στο -16 από τον ΠΑΟΚ στη Super League.

