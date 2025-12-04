ΠΑΟΚ – Άρης: Ο elite διαιτητής Σρντζάν Γιοβάνοβιτς στο ντέρμπι της Super League

Elite διαιτητή από τη Σερβία τοποθέτησε η ΚΕΔ στο ντέρμπι ΠΑΟΚ – Άρης (07.12.2025, 19:30, newsit.gr), για την 13η αγωνιστική της Super League.

Το ΠΑΟΚ – Άρης θα διευθύνει ο Σρντζάν Γιοβάνοβιτς, με τον 39χρονο διαιτητή να έχει “σφυρίξει” πριν από λίγο καιρό τον αγώνα του “δικεφάλου του Βορρά” με τη Γιουνγκ Μπόις στην Τούμπα για τη League Phase του Europa League.

Ο Γιοβάνοβιτς έχει έρθει “σφυρίξει” σε ελληνικό ντέρμπι τον Απρίλιο του 2021, όταν ο Ολυμπιακός επικράτησε της ΑΕΚ με 5-1 στο ΟΑΚΑ. Έναν χρόνο νωρίτερα είχε σφυρίξει το ΑΕΛ – ΠΑΟΚ 1-2 και αμέσως πιο πριν το Ατρόμητος – ΑΕΚ 0-1 (17/03/2019).

Χρέη VAR στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης θα έχει ο Ιταλός, Αλεάντρο Ντι Πάολο.

Οι διαιτητές της 13ης αγωνιστικής:

Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός:

Τζήλος (Μπαλιάκας, Βαλιώτης, 4ος Μπούτσικος, VAR: Πουλικίδης, Ευαγγέλου)

Αστέρας Τρίπολης-Λεβαδειακός:

Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος (Κατόπης, VAR: Παπαπέτρου, Κουκουλάς)

ΑΕΛ Novibet-Παναθηναϊκός:

Ευαγγέλου (Αρμακόλας, Κορωνάς, 4ος Νταούλας, VAR: Κουμπαράκης, Μόσχου)

ΠΑΟΚ-Άρης:

Γιοβάνοβιτς (Στοΐκοβιτς, Μιχαΐλοβιτς, 4ος Τσιμεντερίδης, VAR: Ντι Πάολο, Πολυχρόνης)

ΑΕΚ-Ατρόμητος:

Ζαμπαλάς (Στεφανής, Μάτσας, 4ος Κόκκινος, VAR: Τσακαλίδης, Γιουματζίδης)

Ολυμπιακός-ΟΦΗ:

Πολυχρόνης (Πετρόπουλος, Κομισοπούλου, 4ος Ανδριανός, VAR: Παπαδόπουλος, Κόκκινος)

Βόλος-Κηφισιά:

Τσακαλίδης (Κωσταράς, Κόλλιας, 4ος Μπακογιάννης, VAR: Κουμπαράκης, Πουλικίδης)