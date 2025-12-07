ΠΑΟΚ – Άρης: Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων για το ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής της Super League

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη για την 13η αγωνιστική της Super League και οι δύο προπονητές έκαναν γνωστές τις επιλογές τους για το μεγάλο παιχνίδι της Θεσσαλονίκης.

Για τον ΠΑΟΚ ο Γιάννης Κωνσταντέλιας επέστρεψε στην αποστολή και θα βρίσκεται στον πάγκο του Ραζβάν Λουτσέσκου, ενώ για τον Άρη ο Φαμπιάνο έμεινε εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεβ, Μεϊτέ, Ιβανούσετς, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης.

Η ενδεκάδα του Άρη: Διούδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Αλβάρο, Ρόουζ, Ράτσιτς, Μόντσου, Γαλανόπουλος, Γένσεν, Πέρεθ, Μορόν.