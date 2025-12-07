Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Άρης: Sold out το ντέρμπι της Τούμπας για τη Super League

Κατάμεστη θα είναι η Τούμπα, για το μεγάλο ματς της Super League
(ΦΩΤΟ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ)

ΠΑΟΚ και Άρης συγκρούονται ξανά μέσα σε λίγα 24ωρα, αυτή τη φορά στην Τούμπα, για τη 13η αγωνιστική της Super League (19:30, Novasports Prime, Newsit.gr).

Στο ντέρμπι της Τούμπας δε θα πέφτει… καρφίτσα, αφού ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε sold out το μεσημέρι της Κυριακής (07.12.2025), λίγες ώρες πριν από τη “σέντρα” του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Ο ΠΑΟΚ στοχεύει σε μια νίκη που θα τον διατηρήσει σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή και τον Ολυμπιακό, την ίδια ώρα που στην άκρη του μυαλού βρίσκεται και το κομβικό ευρωπαϊκό ραντεβού με τη Λουντογκόρετς για το Europa League.

Απ’ τη μεριά του, ο Άρης επιδιώκει να αφήσει πίσω του τη σοκαριστική ισοφάριση των προηγούμενων ημερών από τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο Ελλάδας και να… ανταποδώσει το “πλήγμα” στον “Δικέφαλο του Βορρά”, διεκδικώντας ταυτόχρονα σταθεροποίηση στις θέσεις 5-8 της βαθμολογίας στη Super League.

