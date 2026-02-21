Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Ατομικό για Κωνσταντέλια και Ιβανούσετς, θεραπεία οι Λόβρεν και Μεϊτέ

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Δικεφάλου για το παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet
Ο Κωνσταντέλιας
Ο Κωνσταντέλιας με τη φανέλα του ΠΑΟΚ/ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι της 22ης αγωνιστικής της Super League με την ΑΕΛ Novibet (22/02/26, 18:00) και οι Κωνσταντέλιας και Ιβάνουσετς ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα προπόνησης.

Οι Μεϊτέ, Πέλκας, Ντεσπόντοφ και Λόβρεν έκαναν θεραπεία για τον ΠΑΟΚ και θα είναι εκτός για το παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet, όπως και οι Κωνσταντέλιας και Ιβανούσετς που άρχισαν να προπονούνται ατομικά.

Η μαγνητική στην οποία υποβλήθηκε ο Λόβρεν έδειξε πως έχει μια διάταση πρώτου βαθμού στο έσω πλάγιο και το διάστημα αποθεραπείας του θα καθοριστεί από την αντίδραση του οργανισμού του στις θεραπείες.

