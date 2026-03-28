ΠΑΟΚ: Ατομικό ο Γιακουμάκης, θεραπεία για Μεϊτέ και Ζίβκοβιτς

Ξεκίνησαν και πάλι οι προπονήσεις για την ομάδα του Λουτσέσκου στη Νέα Μεσημβρία
Γιακουμάκης και Ζίβκοβιτς σε αγώνα του ΠΑΟΚ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις προπονήσεις χωρίς τους διεθνείς ποδοσφαιριστές του, με τον Γιώργο Γιακουμάκη να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα και τους Σουαλιό ΜεϊτέΑντρίγια ΖίβκοβιτςΤζόντζο Κένι και Γιάννη Μιχαηλίδη να συνεχίζουν τη θεραπεία τους.

Εν αναμονή και του προγράμματος για τα παιχνίδια των πλέι οφ της Super League, ο ΠΑΟΚ αναμένεται να ανεβάσει ρυθμούς τις επόμενες ημέρες ώστε να είναι έτοιμος για τις “μάχες” του τίτλου.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Η πρώτη προπονητική εβδομάδα της διακοπής έφτασε στο τέλος της. Η δουλειά ενόψει της επανέναρξης συνεχίζεται σε όλους τους τομείς. Η μέρα ξεκίνησε με προθέρμανση και παιχνίδια κατοχής και στη συνέχεια οι παίκτες έπαιξαν δίτερμα σε μικρό χώρο, σε υψηλό τέμπο.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ οι Σουαλιό ΜεϊτέΑντρίγια ΖίβκοβιτςΤζόντζο Κένι και Γιάννης Μιχαηλίδης υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Την Κυριακή (29.03) η ομάδα έχει ρεπό και τη Δευτέρα (30.03) θα επιστρέψει στις προπονήσεις στις 17:00.

