ΠΑΟΚ: Ατομικό πρόγραμμα ο Γιακουμάκης, θεραπεία για Ζίφκοβιτς και Κένι

Ο ΠΑΟΚ στη σημερινή προπόνηση (18/03/26) είδε τον Γιώργο Γιακουμάκη να κάνει ατομικό πρόγραμμα και θα κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει την τελευταία αγωνιστική της Super League στο Βόλο (22/03/26, 19:00).

Ο Γιακουμάκης δείχνει να ξεπερνά το πρόβλημά που τον κράτησε εκτός δράσης και θα είναι σίγουρα έτοιμος για τα πλέι οφ και τη μάχη του τίτλου για τον ΠΑΟΚ. Ζίφκοβιτς και Κένι συνέχισαν τη θεραπεία και εκτός απροόπτου θα χάσουν το παιχνίδι με το Βόλο.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο συνεχίζεται με την επιθετική τακτική να βρίσκεται στο προσκήνιο στο πρόγραμμα της Τετάρτης. Παίκτες και τεχνικό επιτελείο, μετά την απαραίτητη προθέρμανση εκτέλεσαν ασκήσεις επιθετικής τακτικής, ενώ στο φινάλε διεξήχθη και οικογενειακό δίτερμα.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης έκανε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ οι Τζόντζο Κένι και Αντρίγια Ζίβκοβιτς υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Την Πέμπτη (19.03) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00».