ΠΑΟΚ – Ατρόμητος 1-1: Στα πέναλτι (5-4) κρίθηκε η πρόκριση στη «μάχη» της Τούμπας

Ο νικητής θα βρει μπροστά του τον Ολυμπιακό
ΦΩΤΟ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
CosmoteSport 1 HD, Newsit.gr
1 - 1
2ο ημίχρονο
ΦΩΤΟ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Το πρόγραμμα της Τρίτης (06.01.2026) για τα νοκ-άουτ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ολοκληρώνεται με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Στο 90λεπτο το ματς έμεινε στο 1-1. Δεν υπάρχει ημίωρη παράταση αλλά ακολουθεί απευθείας η διαδικασία των πέναλτι, με τον κανονισμό αυτό να αφορά όχι μόνο τις μάχες των playoffs αλλά και τα προημιτελικά.

22:09 | 06.01.2026
Από το Newsit,gr καλή σας νύχτα
22:08 | 06.01.2026
Στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας ο ΠΑΟΚ, θα αντιμετωπίσει τον ολυμπιακό στο Φάληρο σε μονό παιχνίδι
22:07 | 06.01.2026

Το έβγαλε ο Μοναστηρλής - Πρόκριση για τον ΠΑΟΚ με 5-4 στα πέναλτι

22:07 | 06.01.2026

Η σειρά του Καραμάνη για να εκτελέσει πέναλτι

22:06 | 06.01.2026

5-4 ο ΠΑΟΚ με τον Γιακουμάκη

22:06 | 06.01.2026

Η σειρά του Γιακουμάκη - 5ο πέναλτι στη διαδικασία

22:06 | 06.01.2026

4-4 ο Ατρόμητος - στο κέντρο και χαμηλά η εκτέλεση πέναλτι του Μανσούρ

22:05 | 06.01.2026

4η εκτέλεση και για τον Ατρόμητο - Η σειρά του Μανσούρ

22:05 | 06.01.2026

4-3 ο ΠΑΟΚ, άψογη εκτέλεση πέναλτι από τον Τάισον

22:04 | 06.01.2026

Η σειρά του Τάισον στον ΠΑΟΚ

22:04 | 06.01.2026

3-3 ο Ατρόμητος - Στα δεξιά η μπάλα, στα αριστερά ο ποερτιέρε του ΠΑΟΚ

22:03 | 06.01.2026

Τρίτο πέναλτι και για τον Ατρόμητο - Ο Παλμεζάνο θα το εκτελέσει

22:03 | 06.01.2026

3-2 ο ΠΑΟΚ - Στο κέντρο της εστίας η εκτέλεση τυ Κεντζιόρα

22:03 | 06.01.2026

η σειρά του Κεντζιόρα στον ΠΑΟΚ

22:03 | 06.01.2026

2-2 ο Ατρόμητος στη διαδικασία των πέναλτι

22:02 | 06.01.2026

η σειρά του Αϊτόρ Γκαρσία

22:01 | 06.01.2026

2-1 ο ΠΑΟΚ - Ο Κοσέλεφ βρήκε την μπάλα και λίγο έλειψε να διώξει την εκτέλεση πέναλτι του Κένι

22:01 | 06.01.2026

Η σειρά του Κένι του ΠΑΟΚ

22:00 | 06.01.2026

1-1 ο Ατρόμητος με δυνατή εκτέλεση του Τσακμάκη - Έπεσε σωστά ο Μοναστηρλής

22:00 | 06.01.2026

Η σειρά του Τσακμάκη - Πέρασε στο ματς στο 90+2'

21:59 | 06.01.2026

1-0 ο ΠΑΟΚ στα πέναλτι - Δοκάρι και μέσα η μπάλα στν εκτέλεση του Μιχαηλίδη

21:59 | 06.01.2026
Θα το εκτελέσει ξανά!
21:58 | 06.01.2026

Τσεκ για διπλή επαφή του αμυντικού του ΠΑΟΚ στην μπάλα, τη στιγμή της εκτέλεσης

21:57 | 06.01.2026

1-0 ο ΠΑΟκ στη διαδικασία των πέναλτι

21:57 | 06.01.2026

Ο Μιχαηλίδης θα εκτελέσει πρώτος

21:55 | 06.01.2026

Πρώτος ο ΠΑΟΚ στις εκτελέσεις

21:53 | 06.01.2026

Ο νεαρός Μοναστηρλής απέναντι στους παίκτες του Ατρομήτου και ο Κοσέλεφ κόντρα σε αυτούς του ΠΑΟΚ

21:53 | 06.01.2026
ΤΕΛΟΣ 90ΛΕΠΤΟΥ (1-1) η πρόκριση θα κριθεί στα πέναλτι
21:50 | 06.01.2026

Φώναξε για πέναλτι ο ΠΑΟΚ, σε μαρκάρισμα του Γιακουμάκη, αλλά η φάση εκέγθηκε και από το VAR

21:50 | 06.01.2026
90+2'
Αλλαγή για τον Ατρόμητο

ο Τσακμάκης στη θέση του Μπάκου

21:48 | 06.01.2026
4 τα λεπτά των καθυστερήσεων
21:45 | 06.01.2026
90'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

Ο Γιακουκάκης έπιασε δυνατή κεφαλιά από το σημείο του πέναλτι αλλά η μπάλα πήγε σχεδόν πάνω στον αντίπαλο πορτιέρε, που έδιωξε

21:44 | 06.01.2026
87'
Αλλαγές για τον Ατρόμητο

ο Παλμεζάνο στη θέση του Μιχόρλ

21:40 | 06.01.2026
86'
Αλλαγή για τον ΠΑΟΚ

Ο Τσάλοφ στη θέση του Ζίβκοβιτς

21:39 | 06.01.2026
82'
Άστοχος ο Τάισον, με πλασέ από την αριστερή γωνία της μικρής περιοχής των φιλοξενούμενων
21:38 | 06.01.2026
81'
Διπλή μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

 Φάση διαρκείας για τον ΠΑΟΚ, με την σέντρα του Κένι να απομακρύνεται από τον Κοσέλεφ και την φάση να ολοκληρώνεται με σουτ του Γιακουμάκη (η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεφί δοκάρι του Ατρομήτου)

21:38 | 06.01.2026
80'
Αλλαγή για τον ΠΑΟΚ

Ο Καμαρά στη θέση του Οζντόεφ

21:33 | 06.01.2026
80'
Κίτρινη κάρτα για Μπάμπα και Καραμάνη
21:33 | 06.01.2026

Θυμίζουμε ότι σε περίπτωση ισοπαλίας δεν θα έχουμε παράταση. το ματς θα πάει στα πέναλτι

21:29 | 06.01.2026

Τελευταίο 15λεπτο στο ματς

21:28 | 06.01.2026
71'
Αλλαγή για τον Ατρόμητο

Ο Αϊτόρ στη θέση του Γιουμπιτάνα

21:26 | 06.01.2026

Απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Ζίβκοβιτς, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια

21:25 | 06.01.2026
68'
Κίτρινη κάρτα στον Σταυρόπουλο

Φάουλ σε καλό σημείο για τον ΠΑΟΚ

21:24 | 06.01.2026
21:23 | 06.01.2026
21:22 | 06.01.2026
66'
Αλλαγές για τον ΠΑΟΚ

Ζαφείρης (ντεμπούτο) και Γιακουμάκης μέσα, Μεϊτέ και Γερεμέγεφ έξω

21:21 | 06.01.2026
64'

Εκτέλεση κόρνερ του Ζίβκοβιτς, ο Γερεμέγεφ πήδηξε στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα βρήκε και στον αμυνόμενο πίσω του και έφτασε στα χέρια του Κοσέλεφ

21:19 | 06.01.2026
63'

Ο Κοσέλεφ έπεσε στην αριστερή του γωνία και έδιωξε το δυνατό σουτ του Κωνσταντέλια

21:19 | 06.01.2026

Θα περάσει στο ματς ο Ζαφείρης για τον ΠΑΟΚ

21:15 | 06.01.2026
61'
Κίτρινη κάρτα στον Γιουμπιτάνα
21:12 | 06.01.2026
54'
ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ, 1-1 με τον Ζίβκοβιτς

Νέο λάθος στην άμυνα του Ατρομήτου στο build-up και πολύ ωραίο τριγωνάκι των Ζίβκοβιτς-Ντέλια-Γερεμέγεφ, ο τελευταίος έβγαλε τον Σέρβο εξτρέμ σε θέση βολής, ο οποίος πλάσαρε ψύχραιμα τον Κοσέλεφ για το 1-1

21:10 | 06.01.2026

Τρομερό σουτ ο Μπάκου από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής και θέση αριστερά, με το δεξί του πόδι - Άγαλμα ο Μοναστηρλής

21:09 | 06.01.2026
52'
ΓΚΟΛ για τον Ατρόμητο, 0-1
21:08 | 06.01.2026
52'

Ο Κοσέλεφ μπλόκαρε το γυριστό σουτ του Γερεμέγεφ

21:06 | 06.01.2026
49'
Νέα μεγάλη στιγμή για τον ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια

Ο ηγέτης του ΠΑΟΚ πήρε την κάθετη, βγήκε απέναλτι από τον πορτιέρε του Ατρομήτου, αλλά ο Μανσούρ του έβαλε σωτήριο τάκλιν και η μπάλα έφυγε ψηλά - Ο διαιτητής έκανε λάθος και δεν έδωσε κόρνερ

21:05 | 06.01.2026
48'

Αρκετά άστοχο το σουτ του Ζίβκοβιτς μέσα από τη μεγάλη περιοχή

21:03 | 06.01.2026

Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες στο δεύτερο μέρος

21:03 | 06.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος
21:01 | 06.01.2026

Επέστρεψαν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

21:00 | 06.01.2026

Ζαφειρης και Γιακουμάκης κάνουν ζέσταμα - Λογικά, θα περάσουν κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο για τον ΠΑΟΚ

20:47 | 06.01.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στην Τούμπα
20:37 | 06.01.2026
1 λεπτό έξτρα χρόνου
20:36 | 06.01.2026
20:36 | 06.01.2026
20:35 | 06.01.2026
20:34 | 06.01.2026
20:29 | 06.01.2026
29'
Μεγάλη επέμβαση του Μοναστηρλή του ΠΑΟΚ

Ο Τσαντίλας πήρε την μπάλα από τον Μίχορλ στη γωνία της περιοχής και αριστερά, γύρισε το σώμα του και εκτέλεσε με το αριστερό, με τον Μοναστηρλή να αποκρούει το δυνατό σουτ του νεαρού φορ

20:26 | 06.01.2026
27'
Απίστευτη χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια

Τεράστια επέμβαση του Κοσέλεφ σε πλασέ του Κωνσταντέλια

20:20 | 06.01.2026
24'

Στα σώματα το σουτ του Ζίβκοβιτς από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής

20:14 | 06.01.2026
18'
Νέα καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ

Ο "δικέφαλος του Βορρά" έφυγε στην κόντρα, ο Κωνσταντέλιας μπήκε στην αντίπαλη περιοχή από αριστερά, ελίχθηκε, έκοψε προς τα μέσα, έπιασε το πλασέ με το δεξί πόδι και έστειλε την μπάλα να περάσει ελάχιστα άουτ

20:12 | 06.01.2026
11'
Νέα καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ

Γύρισμα του Ζίβκοβιτς από δεξιά, ο Κωνσταντένιας έπιασε με τη μια το πλασέ, αλλά έστειλε την μπάλα να περ΄σει δίπλα από το δεξί δοκάρι

20:07 | 06.01.2026
10'
Καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ

Συνεργασία Κωνσταντέλια - Τάισον, ο πρώτος έπιασε το σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή του Ατρόμητου και από θέση αριστερά -με το δεξί του πόδι- ο Κοσέλεφ έπεσε και έδιωξε

20:02 | 06.01.2026
4'
Καλή στιγμή για τον Ατρόμητο

Επικίνδυνο γύρισμα του Μπάκου με στόχο τον Τσαντίλα, ο Κένι έκανε καθοριστικό τάκλιν στα όρια της μικρής περιοχής και έδιωξε

20:01 | 06.01.2026
Ξεκίνησε ο αγώνας
19:58 | 06.01.2026

Όλα έτοιμα για τη "σέντρα" στην αναμέτρηση

19:56 | 06.01.2026

οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

19:52 | 06.01.2026

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Μπαλιάκας

Τέταρτος: Μόσχου

VAR: Πολυχρόνης, AVAR: Γιουματζίδης

19:51 | 06.01.2026

Πρόσφατα η τελευταία αναμέτρηση των δυο ομάδων στη Super League, με τον Ατρόμητο να επικρατεί 2-0 του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι στις 14 Δεκεμβρίου

19:51 | 06.01.2026

νικητής της αναμέτρησης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ατρόμητο θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης σε μονό παιχνίδι για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Το ματς θα διεξαχθεί την ερχόμενη εβδομάδα (13-14-15 Ιανουαρίου)

19:50 | 06.01.2026
19:50 | 06.01.2026

H ενδεκάδα του Ατρόμητου: Κοσέλεφ, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Καραμάνης, Τσιγγάρας, Γιουμπιτάνα, Μίχορλ, Μπακού, Τσαντίλας

Στον πάγκο: Αθανασίου, Οζέγκοβιτς, Φαν Βερτ, Παλμεζάνο, Μουντές, Παπαδόπουλος, Αμπαρτζίδης, Αϊτόρ, Μπάτος, Τσακμάκης, Τζοβάρας

19:49 | 06.01.2026
19:49 | 06.01.2026

H ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Μοναστηρλής, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ

Στον πάγκο: Γκουγκεσασβίλι, Νικολακούλης, Σάστρε, Βολιάκο, Θυμιάνης, Τέιλορ, Ζαφείρης, Μαντί, Χατζίδης, Μπέρδος, Τσάλοφ, Γιακουμάκης

19:49 | 06.01.2026

Εκτός αποστολής έμεινε ο Μύθου

19:48 | 06.01.2026

Για τον ΠΑΟΚ, ο Μοναστηρλής είναι κάτω από τα δοκάρια, με τους Κετζιόρα και Μιχαηλίδη μπροστά του και τους Κένι και Μπάμπα στα άκρα. Ο Οζντόεφ με τον Μεϊτέ θα αγωνιστούν στον άξονα. Ο Κωνσταντέλιας επιστρέφει στη δράση από τις 21 Δεκεμβρίου, ενώ μαζί με τους Τάισον και Ζίβκοβιτς θα πλαισιώσει τον Γερεμέγεφ, ο οποίος κάνει ντεμπούτο στον Δικέφαλο του Βορρά.

19:47 | 06.01.2026

Λίγη ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δυο ομάδων

19:47 | 06.01.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΠΑΟΚ – Ατρόμητος για τα playoffs του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

19:47 | 06.01.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
