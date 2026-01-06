ΠΑΟΚ – Ατρόμητος 1-1: Στα πέναλτι (5-4) κρίθηκε η πρόκριση στη «μάχη» της Τούμπας

Το πρόγραμμα της Τρίτης (06.01.2026) για τα νοκ-άουτ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ολοκληρώνεται με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Στο 90λεπτο το ματς έμεινε στο 1-1. Δεν υπάρχει ημίωρη παράταση αλλά ακολουθεί απευθείας η διαδικασία των πέναλτι, με τον κανονισμό αυτό να αφορά όχι μόνο τις μάχες των playoffs αλλά και τα προημιτελικά.
Το έβγαλε ο Μοναστηρλής - Πρόκριση για τον ΠΑΟΚ με 5-4 στα πέναλτι
Η σειρά του Καραμάνη για να εκτελέσει πέναλτι
5-4 ο ΠΑΟΚ με τον Γιακουμάκη
Η σειρά του Γιακουμάκη - 5ο πέναλτι στη διαδικασία
4-4 ο Ατρόμητος - στο κέντρο και χαμηλά η εκτέλεση πέναλτι του Μανσούρ
4η εκτέλεση και για τον Ατρόμητο - Η σειρά του Μανσούρ
4-3 ο ΠΑΟΚ, άψογη εκτέλεση πέναλτι από τον Τάισον
Η σειρά του Τάισον στον ΠΑΟΚ
3-3 ο Ατρόμητος - Στα δεξιά η μπάλα, στα αριστερά ο ποερτιέρε του ΠΑΟΚ
Τρίτο πέναλτι και για τον Ατρόμητο - Ο Παλμεζάνο θα το εκτελέσει
3-2 ο ΠΑΟΚ - Στο κέντρο της εστίας η εκτέλεση τυ Κεντζιόρα
η σειρά του Κεντζιόρα στον ΠΑΟΚ
2-2 ο Ατρόμητος στη διαδικασία των πέναλτι
η σειρά του Αϊτόρ Γκαρσία
2-1 ο ΠΑΟΚ - Ο Κοσέλεφ βρήκε την μπάλα και λίγο έλειψε να διώξει την εκτέλεση πέναλτι του Κένι
Η σειρά του Κένι του ΠΑΟΚ
1-1 ο Ατρόμητος με δυνατή εκτέλεση του Τσακμάκη - Έπεσε σωστά ο Μοναστηρλής
Η σειρά του Τσακμάκη - Πέρασε στο ματς στο 90+2'
1-0 ο ΠΑΟΚ στα πέναλτι - Δοκάρι και μέσα η μπάλα στν εκτέλεση του Μιχαηλίδη
Τσεκ για διπλή επαφή του αμυντικού του ΠΑΟΚ στην μπάλα, τη στιγμή της εκτέλεσης
1-0 ο ΠΑΟκ στη διαδικασία των πέναλτι
Ο Μιχαηλίδης θα εκτελέσει πρώτος
Πρώτος ο ΠΑΟΚ στις εκτελέσεις
Ο νεαρός Μοναστηρλής απέναντι στους παίκτες του Ατρομήτου και ο Κοσέλεφ κόντρα σε αυτούς του ΠΑΟΚ
Φώναξε για πέναλτι ο ΠΑΟΚ, σε μαρκάρισμα του Γιακουμάκη, αλλά η φάση εκέγθηκε και από το VAR
ο Τσακμάκης στη θέση του Μπάκου
Ο Γιακουκάκης έπιασε δυνατή κεφαλιά από το σημείο του πέναλτι αλλά η μπάλα πήγε σχεδόν πάνω στον αντίπαλο πορτιέρε, που έδιωξε
ο Παλμεζάνο στη θέση του Μιχόρλ
Ο Τσάλοφ στη θέση του Ζίβκοβιτς
Φάση διαρκείας για τον ΠΑΟΚ, με την σέντρα του Κένι να απομακρύνεται από τον Κοσέλεφ και την φάση να ολοκληρώνεται με σουτ του Γιακουμάκη (η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεφί δοκάρι του Ατρομήτου)
Ο Καμαρά στη θέση του Οζντόεφ
Θυμίζουμε ότι σε περίπτωση ισοπαλίας δεν θα έχουμε παράταση. το ματς θα πάει στα πέναλτι
Τελευταίο 15λεπτο στο ματς
Ο Αϊτόρ στη θέση του Γιουμπιτάνα
Απευθείας εκτέλεση φάουλ από τον Ζίβκοβιτς, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια
Φάουλ σε καλό σημείο για τον ΠΑΟΚ
Ζαφείρης (ντεμπούτο) και Γιακουμάκης μέσα, Μεϊτέ και Γερεμέγεφ έξω
Εκτέλεση κόρνερ του Ζίβκοβιτς, ο Γερεμέγεφ πήδηξε στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα βρήκε και στον αμυνόμενο πίσω του και έφτασε στα χέρια του Κοσέλεφ
Ο Κοσέλεφ έπεσε στην αριστερή του γωνία και έδιωξε το δυνατό σουτ του Κωνσταντέλια
Θα περάσει στο ματς ο Ζαφείρης για τον ΠΑΟΚ
Νέο λάθος στην άμυνα του Ατρομήτου στο build-up και πολύ ωραίο τριγωνάκι των Ζίβκοβιτς-Ντέλια-Γερεμέγεφ, ο τελευταίος έβγαλε τον Σέρβο εξτρέμ σε θέση βολής, ο οποίος πλάσαρε ψύχραιμα τον Κοσέλεφ για το 1-1
Τρομερό σουτ ο Μπάκου από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής και θέση αριστερά, με το δεξί του πόδι - Άγαλμα ο Μοναστηρλής
Ο Κοσέλεφ μπλόκαρε το γυριστό σουτ του Γερεμέγεφ
Ο ηγέτης του ΠΑΟΚ πήρε την κάθετη, βγήκε απέναλτι από τον πορτιέρε του Ατρομήτου, αλλά ο Μανσούρ του έβαλε σωτήριο τάκλιν και η μπάλα έφυγε ψηλά - Ο διαιτητής έκανε λάθος και δεν έδωσε κόρνερ
Αρκετά άστοχο το σουτ του Ζίβκοβιτς μέσα από τη μεγάλη περιοχή
Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες στο δεύτερο μέρος
Επέστρεψαν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Ζαφειρης και Γιακουμάκης κάνουν ζέσταμα - Λογικά, θα περάσουν κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο για τον ΠΑΟΚ
Ο Τσαντίλας πήρε την μπάλα από τον Μίχορλ στη γωνία της περιοχής και αριστερά, γύρισε το σώμα του και εκτέλεσε με το αριστερό, με τον Μοναστηρλή να αποκρούει το δυνατό σουτ του νεαρού φορ
Τεράστια επέμβαση του Κοσέλεφ σε πλασέ του Κωνσταντέλια
Στα σώματα το σουτ του Ζίβκοβιτς από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής
Ο "δικέφαλος του Βορρά" έφυγε στην κόντρα, ο Κωνσταντέλιας μπήκε στην αντίπαλη περιοχή από αριστερά, ελίχθηκε, έκοψε προς τα μέσα, έπιασε το πλασέ με το δεξί πόδι και έστειλε την μπάλα να περάσει ελάχιστα άουτ
Γύρισμα του Ζίβκοβιτς από δεξιά, ο Κωνσταντένιας έπιασε με τη μια το πλασέ, αλλά έστειλε την μπάλα να περ΄σει δίπλα από το δεξί δοκάρι
Συνεργασία Κωνσταντέλια - Τάισον, ο πρώτος έπιασε το σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή του Ατρόμητου και από θέση αριστερά -με το δεξί του πόδι- ο Κοσέλεφ έπεσε και έδιωξε
Επικίνδυνο γύρισμα του Μπάκου με στόχο τον Τσαντίλα, ο Κένι έκανε καθοριστικό τάκλιν στα όρια της μικρής περιοχής και έδιωξε
Όλα έτοιμα για τη "σέντρα" στην αναμέτρηση
οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Διαιτητής: Παπαπέτρου
Βοηθοί: Πετρόπουλος, Μπαλιάκας
Τέταρτος: Μόσχου
VAR: Πολυχρόνης, AVAR: Γιουματζίδης
Πρόσφατα η τελευταία αναμέτρηση των δυο ομάδων στη Super League, με τον Ατρόμητο να επικρατεί 2-0 του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι στις 14 Δεκεμβρίου
O νικητής της αναμέτρησης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ατρόμητο θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης σε μονό παιχνίδι για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Το ματς θα διεξαχθεί την ερχόμενη εβδομάδα (13-14-15 Ιανουαρίου)
H ενδεκάδα του Ατρόμητου: Κοσέλεφ, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Καραμάνης, Τσιγγάρας, Γιουμπιτάνα, Μίχορλ, Μπακού, Τσαντίλας
Στον πάγκο: Αθανασίου, Οζέγκοβιτς, Φαν Βερτ, Παλμεζάνο, Μουντές, Παπαδόπουλος, Αμπαρτζίδης, Αϊτόρ, Μπάτος, Τσακμάκης, Τζοβάρας
H ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Μοναστηρλής, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ
Στον πάγκο: Γκουγκεσασβίλι, Νικολακούλης, Σάστρε, Βολιάκο, Θυμιάνης, Τέιλορ, Ζαφείρης, Μαντί, Χατζίδης, Μπέρδος, Τσάλοφ, Γιακουμάκης
Εκτός αποστολής έμεινε ο Μύθου
Για τον ΠΑΟΚ, ο Μοναστηρλής είναι κάτω από τα δοκάρια, με τους Κετζιόρα και Μιχαηλίδη μπροστά του και τους Κένι και Μπάμπα στα άκρα. Ο Οζντόεφ με τον Μεϊτέ θα αγωνιστούν στον άξονα. Ο Κωνσταντέλιας επιστρέφει στη δράση από τις 21 Δεκεμβρίου, ενώ μαζί με τους Τάισον και Ζίβκοβιτς θα πλαισιώσει τον Γερεμέγεφ, ο οποίος κάνει ντεμπούτο στον Δικέφαλο του Βορρά.
Λίγη ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δυο ομάδων
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΠΑΟΚ – Ατρόμητος για τα playoffs του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson