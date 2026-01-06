ΠΑΟΚ – Ατρόμητος live για playoffs του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Το πρόγραμμα της Τρίτης (06.01.2026) για τα νοκ-άουτ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ολοκληρώνεται με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει νικητής στο 90λεπτο δεν θα υπάρχει ημίωρη παράταση αλλά θα ακολουθήσει απευθείας η διαδικασία των πέναλτι, με τον κανονισμό αυτό να αφορά όχι μόνο τις μάχες των playoffs αλλά και τα προημιτελικά.
Τρομερό σουτ ο Μπάκου από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής και θέση αριστερά, με το δεξί του πόδι - Άγαλμα ο Μοναστηρλής
Ο Κοσέλεφ μπλόκαρε το γυριστό σουτ του Γερεμέγεφ
Ο ηγέτης του ΠΑΟΚ πήρε την κάθετη, βγήκε απέναλτι από τον πορτιέρε του Ατρομήτου, αλλά ο Μανσούρ του έβαλε σωτήριο τάκλιν και η μπάλα έφυγε ψηλά - Ο διαιτητής έκανε λάθος και δεν έδωσε κόρνερ
Αρκετά άστοχο το σουτ του Ζίβκοβιτς μέσα από τη μεγάλη περιοχή
Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες στο δεύτερο μέρος
Επέστρεψαν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Ζαφειρης και Γιακουμάκης κάνουν ζέσταμα - Λογικά, θα περάσουν κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο για τον ΠΑΟΚ
Ο Τσαντίλας πήρε την μπάλα από τον Μίχορλ στη γωνία της περιοχής και αριστερά, γύρισε το σώμα του και εκτέλεσε με το αριστερό, με τον Μοναστηρλή να αποκρούει το δυνατό σουτ του νεαρού φορ
Τεράστια επέμβαση του Κοσέλεφ σε πλασέ του Κωνσταντέλια
Στα σώματα το σουτ του Ζίβκοβιτς από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής
Ο "δικέφαλος του Βορρά" έφυγε στην κόντρα, ο Κωνσταντέλιας μπήκε στην αντίπαλη περιοχή από αριστερά, ελίχθηκε, έκοψε προς τα μέσα, έπιασε το πλασέ με το δεξί πόδι και έστειλε την μπάλα να περάσει ελάχιστα άουτ
Γύρισμα του Ζίβκοβιτς από δεξιά, ο Κωνσταντένιας έπιασε με τη μια το πλασέ, αλλά έστειλε την μπάλα να περ΄σει δίπλα από το δεξί δοκάρι
Συνεργασία Κωνσταντέλια - Τάισον, ο πρώτος έπιασε το σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή του Ατρόμητου και από θέση αριστερά -με το δεξί του πόδι- ο Κοσέλεφ έπεσε και έδιωξε
Επικίνδυνο γύρισμα του Μπάκου με στόχο τον Τσαντίλα, ο Κένι έκανε καθοριστικό τάκλιν στα όρια της μικρής περιοχής και έδιωξε
Όλα έτοιμα για τη "σέντρα" στην αναμέτρηση
οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Διαιτητής: Παπαπέτρου
Βοηθοί: Πετρόπουλος, Μπαλιάκας
Τέταρτος: Μόσχου
VAR: Πολυχρόνης, AVAR: Γιουματζίδης
Πρόσφατα η τελευταία αναμέτρηση των δυο ομάδων στη Super League, με τον Ατρόμητο να επικρατεί 2-0 του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι στις 14 Δεκεμβρίου
O νικητής της αναμέτρησης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ατρόμητο θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης σε μονό παιχνίδι για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Το ματς θα διεξαχθεί την ερχόμενη εβδομάδα (13-14-15 Ιανουαρίου)
H ενδεκάδα του Ατρόμητου: Κοσέλεφ, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Καραμάνης, Τσιγγάρας, Γιουμπιτάνα, Μίχορλ, Μπακού, Τσαντίλας
Στον πάγκο: Αθανασίου, Οζέγκοβιτς, Φαν Βερτ, Παλμεζάνο, Μουντές, Παπαδόπουλος, Αμπαρτζίδης, Αϊτόρ, Μπάτος, Τσακμάκης, Τζοβάρας
H ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Μοναστηρλής, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ
Στον πάγκο: Γκουγκεσασβίλι, Νικολακούλης, Σάστρε, Βολιάκο, Θυμιάνης, Τέιλορ, Ζαφείρης, Μαντί, Χατζίδης, Μπέρδος, Τσάλοφ, Γιακουμάκης
Εκτός αποστολής έμεινε ο Μύθου
Για τον ΠΑΟΚ, ο Μοναστηρλής είναι κάτω από τα δοκάρια, με τους Κετζιόρα και Μιχαηλίδη μπροστά του και τους Κένι και Μπάμπα στα άκρα. Ο Οζντόεφ με τον Μεϊτέ θα αγωνιστούν στον άξονα. Ο Κωνσταντέλιας επιστρέφει στη δράση από τις 21 Δεκεμβρίου, ενώ μαζί με τους Τάισον και Ζίβκοβιτς θα πλαισιώσει τον Γερεμέγεφ, ο οποίος κάνει ντεμπούτο στον Δικέφαλο του Βορρά.
Λίγη ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δυο ομάδων
