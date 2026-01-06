Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Ατρόμητος live για playoffs του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Ο νικητής θα βρει μπροστά του τον Ολυμπιακό
ΦΩΤΟ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Νοκ-άουτ στο Κύπελλο Ελλάδας
CosmoteSport 1 HD, Newsit.gr
0 - 1
2ο ημίχρονο
ΦΩΤΟ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Το πρόγραμμα της Τρίτης (06.01.2026) για τα νοκ-άουτ του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ολοκληρώνεται με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί τον Ατρόμητο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει νικητής στο 90λεπτο δεν θα υπάρχει ημίωρη παράταση αλλά θα ακολουθήσει απευθείας η διαδικασία των πέναλτι, με τον κανονισμό αυτό να αφορά όχι μόνο τις μάχες των playoffs αλλά και τα προημιτελικά.

21:10 | 06.01.2026

Τρομερό σουτ ο Μπάκου από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής και θέση αριστερά, με το δεξί του πόδι - Άγαλμα ο Μοναστηρλής

21:09 | 06.01.2026
52'
ΓΚΟΛ για τον Ατρόμητο, 0-1
21:08 | 06.01.2026
52'

Ο Κοσέλεφ μπλόκαρε το γυριστό σουτ του Γερεμέγεφ

21:06 | 06.01.2026
49'
Νέα μεγάλη στιγμή για τον ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια

Ο ηγέτης του ΠΑΟΚ πήρε την κάθετη, βγήκε απέναλτι από τον πορτιέρε του Ατρομήτου, αλλά ο Μανσούρ του έβαλε σωτήριο τάκλιν και η μπάλα έφυγε ψηλά - Ο διαιτητής έκανε λάθος και δεν έδωσε κόρνερ

21:05 | 06.01.2026
48'

Αρκετά άστοχο το σουτ του Ζίβκοβιτς μέσα από τη μεγάλη περιοχή

21:03 | 06.01.2026

Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες στο δεύτερο μέρος

21:03 | 06.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος
21:01 | 06.01.2026

Επέστρεψαν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

21:00 | 06.01.2026

Ζαφειρης και Γιακουμάκης κάνουν ζέσταμα - Λογικά, θα περάσουν κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο για τον ΠΑΟΚ

20:47 | 06.01.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στην Τούμπα
20:37 | 06.01.2026
1 λεπτό έξτρα χρόνου
20:36 | 06.01.2026
20:36 | 06.01.2026
20:35 | 06.01.2026
20:34 | 06.01.2026
20:29 | 06.01.2026
29'
Μεγάλη επέμβαση του Μοναστηρλή του ΠΑΟΚ

Ο Τσαντίλας πήρε την μπάλα από τον Μίχορλ στη γωνία της περιοχής και αριστερά, γύρισε το σώμα του και εκτέλεσε με το αριστερό, με τον Μοναστηρλή να αποκρούει το δυνατό σουτ του νεαρού φορ

20:26 | 06.01.2026
27'
Απίστευτη χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια

Τεράστια επέμβαση του Κοσέλεφ σε πλασέ του Κωνσταντέλια

20:20 | 06.01.2026
24'

Στα σώματα το σουτ του Ζίβκοβιτς από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής

20:14 | 06.01.2026
18'
Νέα καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ

Ο "δικέφαλος του Βορρά" έφυγε στην κόντρα, ο Κωνσταντέλιας μπήκε στην αντίπαλη περιοχή από αριστερά, ελίχθηκε, έκοψε προς τα μέσα, έπιασε το πλασέ με το δεξί πόδι και έστειλε την μπάλα να περάσει ελάχιστα άουτ

20:12 | 06.01.2026
11'
Νέα καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ

Γύρισμα του Ζίβκοβιτς από δεξιά, ο Κωνσταντένιας έπιασε με τη μια το πλασέ, αλλά έστειλε την μπάλα να περ΄σει δίπλα από το δεξί δοκάρι

20:07 | 06.01.2026
10'
Καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ

Συνεργασία Κωνσταντέλια - Τάισον, ο πρώτος έπιασε το σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή του Ατρόμητου και από θέση αριστερά -με το δεξί του πόδι- ο Κοσέλεφ έπεσε και έδιωξε

20:02 | 06.01.2026
4'
Καλή στιγμή για τον Ατρόμητο

Επικίνδυνο γύρισμα του Μπάκου με στόχο τον Τσαντίλα, ο Κένι έκανε καθοριστικό τάκλιν στα όρια της μικρής περιοχής και έδιωξε

20:01 | 06.01.2026
Ξεκίνησε ο αγώνας
19:58 | 06.01.2026

Όλα έτοιμα για τη "σέντρα" στην αναμέτρηση

19:56 | 06.01.2026

οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

19:52 | 06.01.2026

Διαιτητής: Παπαπέτρου

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Μπαλιάκας

Τέταρτος: Μόσχου

VAR: Πολυχρόνης, AVAR: Γιουματζίδης

19:51 | 06.01.2026

Πρόσφατα η τελευταία αναμέτρηση των δυο ομάδων στη Super League, με τον Ατρόμητο να επικρατεί 2-0 του ΠΑΟΚ στο Περιστέρι στις 14 Δεκεμβρίου

19:51 | 06.01.2026

νικητής της αναμέτρησης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ατρόμητο θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης σε μονό παιχνίδι για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Το ματς θα διεξαχθεί την ερχόμενη εβδομάδα (13-14-15 Ιανουαρίου)

19:50 | 06.01.2026
19:50 | 06.01.2026

H ενδεκάδα του Ατρόμητου: Κοσέλεφ, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Καραμάνης, Τσιγγάρας, Γιουμπιτάνα, Μίχορλ, Μπακού, Τσαντίλας

Στον πάγκο: Αθανασίου, Οζέγκοβιτς, Φαν Βερτ, Παλμεζάνο, Μουντές, Παπαδόπουλος, Αμπαρτζίδης, Αϊτόρ, Μπάτος, Τσακμάκης, Τζοβάρας

19:49 | 06.01.2026
19:49 | 06.01.2026

H ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Μοναστηρλής, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ

Στον πάγκο: Γκουγκεσασβίλι, Νικολακούλης, Σάστρε, Βολιάκο, Θυμιάνης, Τέιλορ, Ζαφείρης, Μαντί, Χατζίδης, Μπέρδος, Τσάλοφ, Γιακουμάκης

19:49 | 06.01.2026

Εκτός αποστολής έμεινε ο Μύθου

19:48 | 06.01.2026

Για τον ΠΑΟΚ, ο Μοναστηρλής είναι κάτω από τα δοκάρια, με τους Κετζιόρα και Μιχαηλίδη μπροστά του και τους Κένι και Μπάμπα στα άκρα. Ο Οζντόεφ με τον Μεϊτέ θα αγωνιστούν στον άξονα. Ο Κωνσταντέλιας επιστρέφει στη δράση από τις 21 Δεκεμβρίου, ενώ μαζί με τους Τάισον και Ζίβκοβιτς θα πλαισιώσει τον Γερεμέγεφ, ο οποίος κάνει ντεμπούτο στον Δικέφαλο του Βορρά.

19:47 | 06.01.2026

Λίγη ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δυο ομάδων

19:47 | 06.01.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΠΑΟΚ – Ατρόμητος για τα playoffs του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

19:47 | 06.01.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
265
134
96
78
76
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo