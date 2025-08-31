Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Ατρόμητος live για τη δεύτερη αγωνιστική στη Super League

Τελευταίο ματς για τον "δικέφαλο του Βορρά" πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος για τις εθνικές ομάδες
ΦΩΤΟ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Super League
2η αγωνιστική του πρωταθλήματος
0 - 0
ΦΩΤΟ ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στη Super League και υποδέχεται τον Ατρόμητο για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος, λίγες ημέρες μετά τον θρίαμβο επί της Ριέκα στα playoffs του Europa League (5-0) αλλά και μετά τη δύσκολη νίκη της πρεμιέρας (1-0 την ΑΕΛ) μέσα στην Τούμπα.

21:08 | 31.08.2025
10'

Μακρινό σουτ του Σάστρε, η μπάλα έφυγε άουτ - Δοκιμάζουν τα πόδια τους οι παίκτες του ΠΑΟΚ

21:04 | 31.08.2025
4'
Νέα φάση για τον ΠΑΟΚ

... με την εκτέλεση του Ντεσπόντοφ και την κεφαλιά του Κετζιόρα, να στέλνει την μπάλα άουτ

21:02 | 31.08.2025
Φάση για τον ΠΑΟΚ στα 54 δευτερόλεπτα από τη σέντρα

Γύρισμα του Ντεσπόντοφ από τα δεξιά, ο Γιακουμάκης προσπάθησε να βάλει το στήθος του για να δώσει στην μπάλα πορεία προς τα δίχτυα, αλλά την έστειλε άουτ

20:59 | 31.08.2025
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
20:54 | 31.08.2025

Οι δυο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

20:53 | 31.08.2025

Ο 22χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός είχε ένα χτύπημα στη μέση από το παιχνίδι με τη Ριέκα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου τον περίμενε μέχρι σήμερα (31.08.2025), αλλά ο Κωνσταντέλιας δεν ξεπέρασε το πρόβλημα

20:53 | 31.08.2025

Εκτός αποστολή ο Γιάννης Κωνσταντέλιας

20:51 | 31.08.2025

Διαιτητής: Κατσικογιάννης Αλέξανδρος

Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος Ιωάννης, Μωυσιάδης Βασίλειος

Τέταρτος: Κατοίκος Κωνσταντίνος

VAR: Σιδηρόπουλος Αναστάσιος

AVAR: Πουλικίδης Κωνσταντίνος

20:50 | 31.08.2025

Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Xoυτεσιώτης - Κίνι, Μανσούρ, Σταυρόπουλος, Ούρονεν - Μίχορλ, Τσιγγάρας - Μπάκου, Τζοβάρας, Παλμεζάνο - Οζέγκοβιτς

Στον πάγκο: Κοσέλεφ, Αθανασίου, Καραμάνης, Φαν Βέερτ, Γιουμπιτάνα, Μουντές, Τσαντίλας, Αμπαρτζίδης, Πάλιουρας, Μπάτος, Τσακμάκης

20:50 | 31.08.2025
20:49 | 31.08.2025

Οι ενδεκάδες:

ΠΑΟΚ(Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα - Σάστρε, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Τέιλορ - Μεϊτέ, Οζντόεφ - Ιβάνουσετς, Ντεσπόντοφ, Ζίβκοβιτς - Γιακουμάκης

Στον πάγκο: Γκουγκεσασβίλι - Τσιφτσής, Κένι, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Θυμιάνης, Τσοπούρογλου, Καμαρά, Χατσίδης, Τάισον, Τσάλοφ

20:49 | 31.08.2025

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου για τον ΠΑΟΚ, άφησε στον πάγκο, τους Μπάμπα, Κένι και Καμαρά, ενώ εκτός αποστολής έμεινε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

20:49 | 31.08.2025

Λίγες ημέρες μετά τον θρίαμβο επί της Ριέκα στα playoffs του Europa League (5-0) αλλά και τη δύσκολη νίκη της πρεμιέρας (1-0 την ΑΕΛ) μέσα στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στην έδρα του και θέλει να κάνει το 2/2 στο πρωτάθλημα

20:48 | 31.08.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΠΑΟΚ – Ατρόμητος για τη δεύτερη αγωνιστική στη Super League

20:48 | 31.08.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo