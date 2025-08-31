Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στη Super League και υποδέχεται τον Ατρόμητο για τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος, λίγες ημέρες μετά τον θρίαμβο επί της Ριέκα στα playoffs του Europa League (5-0) αλλά και μετά τη δύσκολη νίκη της πρεμιέρας (1-0 την ΑΕΛ) μέσα στην Τούμπα.
ΠΑΟΚ – Ατρόμητος live για τη δεύτερη αγωνιστική στη Super League
Μακρινό σουτ του Σάστρε, η μπάλα έφυγε άουτ - Δοκιμάζουν τα πόδια τους οι παίκτες του ΠΑΟΚ
... με την εκτέλεση του Ντεσπόντοφ και την κεφαλιά του Κετζιόρα, να στέλνει την μπάλα άουτ
Γύρισμα του Ντεσπόντοφ από τα δεξιά, ο Γιακουμάκης προσπάθησε να βάλει το στήθος του για να δώσει στην μπάλα πορεία προς τα δίχτυα, αλλά την έστειλε άουτ
Οι δυο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Ο 22χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός είχε ένα χτύπημα στη μέση από το παιχνίδι με τη Ριέκα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου τον περίμενε μέχρι σήμερα (31.08.2025), αλλά ο Κωνσταντέλιας δεν ξεπέρασε το πρόβλημα
Εκτός αποστολή ο Γιάννης Κωνσταντέλιας
Διαιτητής: Κατσικογιάννης Αλέξανδρος
Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος Ιωάννης, Μωυσιάδης Βασίλειος
Τέταρτος: Κατοίκος Κωνσταντίνος
VAR: Σιδηρόπουλος Αναστάσιος
AVAR: Πουλικίδης Κωνσταντίνος
Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Xoυτεσιώτης - Κίνι, Μανσούρ, Σταυρόπουλος, Ούρονεν - Μίχορλ, Τσιγγάρας - Μπάκου, Τζοβάρας, Παλμεζάνο - Οζέγκοβιτς
Στον πάγκο: Κοσέλεφ, Αθανασίου, Καραμάνης, Φαν Βέερτ, Γιουμπιτάνα, Μουντές, Τσαντίλας, Αμπαρτζίδης, Πάλιουρας, Μπάτος, Τσακμάκης
Οι ενδεκάδες:
ΠΑΟΚ(Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα - Σάστρε, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Τέιλορ - Μεϊτέ, Οζντόεφ - Ιβάνουσετς, Ντεσπόντοφ, Ζίβκοβιτς - Γιακουμάκης
Στον πάγκο: Γκουγκεσασβίλι - Τσιφτσής, Κένι, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Θυμιάνης, Τσοπούρογλου, Καμαρά, Χατσίδης, Τάισον, Τσάλοφ
Ο Ραζβάν Λουτσέσκου για τον ΠΑΟΚ, άφησε στον πάγκο, τους Μπάμπα, Κένι και Καμαρά, ενώ εκτός αποστολής έμεινε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.
Λίγες ημέρες μετά τον θρίαμβο επί της Ριέκα στα playoffs του Europa League (5-0) αλλά και τη δύσκολη νίκη της πρεμιέρας (1-0 την ΑΕΛ) μέσα στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ επιστρέφει στην έδρα του και θέλει να κάνει το 2/2 στο πρωτάθλημα
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ΠΑΟΚ – Ατρόμητος για τη δεύτερη αγωνιστική στη Super League
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ