ΠΑΟΚ – Ατρόμητος: Με βασικό τον Γιακουμάκη για το απόλυτο οι Θεσσαλονικείς

Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί απόψε (31/08/25, 21:00, Live από το Newsit.gr) τον Ατρόμητο στην Τούμπα για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League, με την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου να ψάχνει την τρίτη διαδοχική νίκη της στη σεζόν.

Μετά τη θετική πρεμιέρα στη Super League και τη θριαμβευτική πρόκριση επί της Ριέκα στο Europa League, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο στην Τούμπα, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να ετοιμάζει τον Γιώργο Γιακουμάκη για ντεμπούτο ως βασικός στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Οι Περιστεριώτες από την άλλη πλευρά, ξεκίνησαν με διπλό τη σεζόν και έχουν την ευκαιρία για μία εντυπωσιακή αρχή στη Super League.

Η προαναγγελία της Super League

Τέσσερις διαδοχικές νίκες έχει ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Ατρόμητο εντός και εκτός έδρας και μάλιστα στις τρεις από αυτές χωρίς να δεχθεί τέρμα. Συνολικά είναι σε επτά αναμετρήσεις αήττητος απέναντι στην ομάδα του Περιστερίου, με έξι νίκες και μια ισοπαλία.

Αυτό το σερί των επτά αγώνων ξεκίνησε μετά από δύο διαδοχικές νίκες του Ατρομήτου στην έδρα του, στις 7 Ιανουαρίου 2021 με 3-2 και στις 21 Νοεμβρίου 2021 με 2-0.

Με γηπεδούχο τον ΠΑΟΚ το αήττητο σερί είναι στις εννέα αναμετρήσεις, με οκτώ νίκες και μια ισοπαλία και την τελευταία νίκη της ομάδας του Περιστερίου στις 28 Νοεμβρίου 2016 με 4-3.

Πέντε από τις 17 νίκες του ΠΑΟΚ επί του Ατρομήτου ήταν με 2-1, σκορ που είναι εμφανίζεται πιο συχνά για τον Δικέφαλο και ακολουθούν το 1-0 και το 2-0 με τρεις εμφανίσεις. Υπάρχουν ακόμη δύο νίκες με 5-1 και μια ακόμη με 3-1.

Στις ισοπαλίες επικρατεί πλουραλισμός, με δύο να έχουν τελειώσει με 1-1, ενώ έχουν εμφανιστεί από μια φορά το 0-0 και το 2-2. Για τον Ατρόμητο οι νίκες του είναι με τέσσερα διαφορετικά σκορ, 0-1, 0-3, 1-2 και 3-4.

Πρώτος σκόρερ στις αναμετρήσεις των δύο ομάδων στην Τούμπα είναι ο Σταύρος Σαράφης, ο οποίος έχει σημειώσει τρία γκολ.

ΠΑΟΚ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

28 ΑΓΩΝΕΣ

17 ΝΙΚΕΣ ΠΑΟΚ

4 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

7 ΝΙΚΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

ΓΚΟΛ: 50-26

Οι πιθανές ενδεκάδες

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Καμαρά, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γιακουμάκης.

Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Παλμεζάνο, Μίχορλ, Τσιγγάρας, Τζοβάρας, Μπάκου, Οζέγκοβιτς.