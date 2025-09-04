Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Έντεκα μέλη του Ερασιτέχνη ζητούν έκτακτη συνεδρίαση

Ο λόγος αφορά το νέο γήπεδο της ομάδας στην Τούμπα
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Αίτημα για έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ κατέθεσαν εννέα μέλη, με βασικό θέμα συζήτησης τις εξελίξεις γύρω από την ανέγερση του νέου γηπέδου στην Τούμπα.

Η επιστολή, που απευθύνεται στον πρόεδρο του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, Άλκη Ησαϊάδη, αναφέρει ότι τα μέλη θεωρούν αναγκαίο να εκφράσουν τις θέσεις τους δημόσια για το ζήτημα που απασχολεί την «ασπρόμαυρη» οικογένεια. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από τη Θεσσαλονίκη, τρία από τα εννέα μέλη διαφοροποιούνται, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη συζήτηση που αναμένεται να ακολουθήσει.

Το αν θα γίνει αποδεκτό το αίτημα για την συνεδρίαση παραμένει ανοιχτό, με τον Ερασιτέχνη να καλείται να πάρει την απόφαση. Ωστόσο οι διαφορετικές τοποθετήσεις των μελών, αναμένεται να ρίξουν φως στις διαφορετικές προσεγγίσεις που υπάρχουν γύρω από το έργο της Νέας Τούμπας, το οποίο έχει έρθει στο επίκεντρο τους τελευταίους μήνες για τον σύλλογο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo