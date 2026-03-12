ΠΑΟΚ: «Έπεσαν» οι υπογραφές μεταξύ της ΠΑΕ και του Καυτανζογλείου για τη χρήση του Σταδίου

Παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, υπογράφηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (12.03.2026) στο Καυτανζόγλειο Στάδιο, η Σύμβαση Παραχώρησης Χρήσης – Μνημόνιο Συνεργασίας, μεταξύ της διοίκησης του Καυτανζογλείου και της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του Καυτανζογλείου, Στέργιος Μπαλοδήμος, μαζί με την Μαρία Γκοντσαρόβα, Α΄ αντιπρόεδρο και CEO της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, υπέγραψαν τη σύμβαση υπό το βλέμμα του υπουργού. Με τη σύμβαση αυτή, επικυρώνεται η μίσθωση της έδρας του Ηρακλή για τη χρήση της από τους «ασπρόμαυρους» στο διάστημα που θα διαρκέσει η ανέγερση της νέας Τούμπας.

Τον λόγο πήρε αρχικά ο «οικοδεσπότης», Στέργιος Μπαλοδήμος, ο οποίος τόνισε: «Καλωσορίζουμε κι επίσημα την ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο Καυτανζόγλειο. Είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε μία αγαστή συνεργασία. Με χαροποιεί που ο υπουργός κοιμάται και ξυπνάει και θέλει να μαθαίνει για τις ομάδες της πόλης. Ας τον εκμεταλλευτούμε τώρα που τον έχουμε».

Στη συνέχεια, στο βήμα ανέβηκε ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ο οποίος ανέφερε στην αρχική του τοποθέτηση: «Είναι μία πολύ σημαντική ημέρα, ένα milestone όπως λένε. Είμαστε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών, όχι μόνο για το Καυτανζόγλειο αλλά και για όσα έργα είναι υπό την αιγίδα μας. Το φιλόξενο, πολλά υποσχόμενο και σε πλήρη εξέλιξη αναβάθμισης Καυτανζόγλειο υποδέχεται πλήρες και με ανοιχτές τις πόρτες την εμβληματική ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο οποίος είναι μια ιστορική ομάδα και θα είμαστε πάντα κοντά σε ό,τι χρειαστεί. Εύχομαι από εδώ και πέρα, σαν οικοδεσπότης, να πετύχει μεγάλες νίκες και να κάνει περήφανους κι εμάς και τους φίλους του».

Και ο κ. Βρούτσης συνέχισε, αναλύοντας τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής στο Καυτανζόγλειο Στάδιο επί των ημερών του: «Τα χρήματα του προϋπολογισμού, για πρώτη φορά, έπιασαν τόπο. Το Καυτανζόγλειο, που τόσα χρόνια λειτουργούσε χωρίς άδεια, πλέον έχει όλες τις απαραίτητες άδειες. Για την πυρασφάλεια δόθηκαν 800.000 ευρώ, άδεια που δεν έχει άλλο στάδιο στην Ελλάδα. Κατασκευάζεται περιμετρικά του Καυτανζογλείου το ταρτάν, έργο χρήσιμο κι απαραίτητο για όσους αθλούνται στην πόλη. Είχαμε πει τον Οκτώβριο του 2025 ότι θα χρηματοδοτήσουμε με 11,5 εκατομμύρια ευρώ τα έργα για το Καυτανζόγλειο. Μαζί με το ΤΑΙΠΕΔ, καταγράψαμε 17 βήματα για να φτάσουμε ως εδώ, το 14ο βήμα. Τον Ιούνιο του 2026, με βάση το χρονοδιάγραμμα, θα βγουν τα τεύχη δημοπράτησης για το έργο».

Τέλος, από την πλευρά του ΠΑΟΚ, μίλησε -στα αγγλικά- η Α΄ αντιπρόεδρος και CEO της ΠΑΕ, Μαρία Γκοντσαρόβα: «Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα συμβαλλόμενα μέλη και ειδικά τον υπουργό για τη συνεργασία. Έχουμε ακόμα πολλά να υλοποιήσουμε. Αυτό το Στάδιο αξίζει να φιλοξενήσει μεγάλες διοργανώσεις. Ο χρόνος δεν είναι πολύς. Ελπίζω την επόμενη σεζόν να προλάβουμε και να μπορέσουμε να μπούμε σε αυτό το Στάδιο. Είναι μία κοινή προσπάθεια από όλους μας. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια κι ευχαριστούμε την Πολιτεία που είναι κοντά μας».