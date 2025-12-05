ΠΑΟΚ: Επιστρέφει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, αρθροσκόπηση θα κάνει ο Γιάννης Μιχαηλίδης

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έβγαλε μέρος της προπόνησης του ΠΑΟΚ και ετοιμάζεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, αλλά οι Θεσσαλονικείς θα χάσουν για το επόμενο διάστημα τον Γιάννη Μιχαηλίδη.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο Γιάννης Μιχαηλίδης χρειάζεται καθορισμό στο γόνατο και έτσι θα χρειαστεί να μείνει εκτός για το υπόλοιπο της χρονιάς, αλλά ο Ραζβάν Λουτσέσκου μπορεί να… μετράει πλέον αντίστροφα, για την επάνοδο του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος και αφήνει σιγά σιγά πίσω του, το δικό του τραυματισμό.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Η προετοιμασία για τη μάχη με τον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας συνεχίζεται, με την τακτική να βρίσκεται στο προσκήνιο.

Παίκτες και τεχνικό επιτελείο δούλεψαν το απόγευμα της Παρασκευής (05.12) στη Νέα Μεσημβρία, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει δουλειά στην τακτική και οικογενειακό διπλό στο μισό γήπεδο.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έβγαλε μέρος της προπόνησης και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ενώ ο Δημήτρης Πέλκας υποβλήθηκε σε θεραπεία. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης έμεινε εκτός προπόνησης και θα υποβληθεί το Σάββατο (06.12) σε αρθροσκοπικό καθαρισμό στο γόνατο. Η ομάδα την παραμονή του αγώνα με τον Άρη θα προπονηθεί στις 16:45.