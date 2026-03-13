ΠΑΟΚ για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά: «Ήρθε η ώρα τα ευχολόγια να δώσουν τη θέση τους στις πράξεις»

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού της ομάδας στην Καλαμαριά
Σημαιάκι με το έμβλημα του ΠΑΟΚ στην Τούμπα/ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ έβγαλε ανακοίνωση σχετικά με την δολοφονία του 20χρονου οπαδού του «δικεφάλου», η οποία είναι πολύ πιθανό να συνέβη για οπαδικά συμφέροντα καλώντας τη δικαιοσύνη να διαλευκάνει την υπόθεση.

Στην ανακοίνωσή η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αφού πρώτα εξέφρασε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια του 20χρονού που μαχαιρώθηκε και σκοτώθηκε στην Καλαμαριά, ζήτησε από τις αρχές να βρεθούν και να τιμωρηθούν όσοι εμπλέκονται στο τραγικό συμβάν.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

 «Ως ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζουμε την οδύνη και τον αποτροπιασμό μας για την τραγωδία που συνέβη το βράδυ της Πέμπτης στην Καλαμαριά με την δολοφονία ενός νέου ανθρώπου, φιλάθλου του ΠΑΟΚ. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια και την συμπαράσταση μας στην οικογένεια του άτυχου φιλάθλου μας.

Ζητούμε από τις αρχές να διαλευκανθεί άμεσα η υπόθεση, να οδηγηθούν ο δράστης ή οι δράστες στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν όπως αρμόζει, χωρίς να μείνει ούτε ένα ερωτηματικό αναπάντητο. Ήρθε η ώρα, τα ευχολόγια να δώσουν τη θέση τους στις πράξεις. Τίποτα δεν αξίζει περισσότερο από την ανθρώπινη ζωή».

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
255
98
97
88
66
