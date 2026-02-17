ΠΑΟΚ: Η κατάσταση στο ιατρικό δελτίο του ΠΑΟΚ πριν το ματς με τη Θέλτα για τα playoffs του Europa League

Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία για τη μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση απέναντι στη Θέλτα. Η προετοιμασία του “δικεφάλου” για το ματς για τα playoffs του Europa League συνεχίστηκε την Τρίτη (17.02.2026) με τους ποδοσφαιριστές που ξεκίνησαν στο ντέρμπι με την ΑΕΚ να ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας σε πισίνα και γυμναστήριο, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο πάνω στην τακτική και συμμετείχαν σε οικογενειακό δίτερμα.

Στα προβλήματα τραυματισμών στον ΠΑΟΚ, οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Λούκα Ιβανούσετς συνέχισαν με ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο. Οι Δημήτρης Πέλκας και Κίριλ Ντεσπόντοφ έκαναν θεραπεία, ενώ για τον Μεϊτέ δεν υπάρχει νεότερη ενημέρωση, με τον Γάλλο να παραμένει σε καθεστώς διαχείρισης και να θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολος για το ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Την Τετάρτη (18.02.2025) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 16:45 στη Νέα Μεσημβρία, με το πρώτο τέταρτο να είναι ανοικτό για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Νωρίτερα, στις 12:00, στην Τούμπα θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη Τύπου του Ράζβαν Λουτσέσκου, με τον Χρήστο Ζαφείρη να τον συνοδεύει.