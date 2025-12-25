Αθλητικά

ΠΑΟΚ: «Η Κρουζ Αζούλ θέλει 10 εκατομμύρια ευρώ για τον Γιακουμάκη» γράφουν στο Μεξικό

Αυξάνονται τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στο ποδοσφαιρικό μέλλον του Έλληνα επιθετικού
ΦΩΤΟ Eurokinissi
Ο Γιώργος Γιακουμάκης διανύει μία εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ -αν και το τελευταίο διάστημα είναι τραυματίας- σκοράροντας εννέα γκολ και μοιράζοντας και μία ασίστ σε συνολικά 20 εμφανίσεις του με το “δικέφαλο”.

Ο Έλληνας επιθετικός φαίνεται πως είναι περιζήτητος στην… αγορά, με πρόσφατα δημοσιεύματα να τον συνδέουν με την Οβιέδο. Σύμφωνα όμως με δημοσιεύματα από το Μεξικό, η Κρουζ Αζούλ ζητάει τουλάχιστον 10 εκατομμύρια ευρώ για να παραχωρήσει τον Γιώργο Γιακουμάκη.

Να σημειωθεί πως ο ΠΑΟΚ έχει ρήτρα πέντε εκατομμυρίων ευρώ, στο deal της με την Κρουζ Αζούλ, για την απόκτηση του 31χρονου επιθετικού.

