ΠΑΟΚ: Η Οβιέδο ενδιαφέρεται για τον Γιώργο Γιακουμάκη

Στο Μεξικό ανέφεραν ότι η ισπανική ομάδα ρώτησε για τον Έλληνα επιθετικό
Γιακουμάκης
Ο Γιακουμάκης με τη φανέλα του ΠΑΟΚ/ (ΜΙΚΑΕΛΑ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Γιώργος Γιακουμάκης εντωπωσιάζει με τις εμφανίσεις του με τον ΠΑΟΚ και έχει ήδη κερδίσει το ενδιαφέρον ομάδων από το εξωτερικό. Μία από αυτές είναι η Οβιέδο, που ρώτησε για τον Έλληνα επιθετικό την Κρουζ Αζούλ, στην οποία ανήκει.

Ο ΠΑΟΚ βρήκε στο πρόσωπο του Γιακουμάκη τον επιθετικό που έψαχνε. Ο επιθετικός του Δικεφάλου είναι δανεικός στους Θεσσαλονικείς από την Κρουζ Αζούλ και ο Μεξικανός δημοσιογράφος Λουίς Μερλό ανέφερε ότι η Οβιέδο εξέφρασε ενδιαφέρον για να διαπραγματευτεί με τους Μεξικανούς.

Η ισπανική ομάδα δίνει μάχη για την παραμονή στη La Liga και θέλει έναν παίκτη περιοχής, όπως ο Γιακουμάκης.

Ο Έλληνας επιθετικός είναι δανεικός στον ΠΑΟΚ από τη μεξικανική ομάδα και η ρήτρα του ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Να σημειωθεί ότι η Οβιέδο ανήκει σε Μεξικανούς ιδιοκτήτες που έχουν στην κατοχή τους και την Πατσούκα και αυτό ίσως παίξει κάποιο ρόλο στις διαπραγματεύσεις.

Ο ΠΑΟΚ σίγουρα δε θα ήθελε να έχει άσχημα μαντάτα στην περίπτωση του βασικού επιθετικού του, χωρίς βέβαια η αποχώρησή του να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες κατά τη διάρκεια της σεζόν.

