ΠΑΟΚ: Η πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη ξεκινά τον οικονομικό έλεγχο στην ΚΑΕ

Η υπόθεση της μεταβίβασης των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον Αριστοτέλη Μυστακίδη προχωρά. Μετά την υπογραφή της συμφωνίας εμπιστευτικότητας ανάμεσα στις δύο πλευρές, ακολούθησε το επόμενο βήμα, που ήταν η επίσημη αποστολή και αποδοχή της επιστολής προθέσεων (letter of intent) από την πλευρά του Έλληνα επιχειρηματία.

Ως φυσιολογική συνέχεια στις διαδικασίες για τη μεταβίβαση των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, είναι ο οικονομικός και ο νομικός έλεγχος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό σημαίνει ότι στην πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη θα δοθεί πλήρης πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία της ΚΑΕ και εκείνος μέσω ορκωτών λογιστών θα ξεκινήσει τη διαδικασία ελέγχου, σε απόλυτη συνεργασία με το λογιστήριο της ΚΑΕ.

Προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί καμία καθυστέρηση σε ό,τι αφορά τις ενέργειες όλων των εμπλεκόμενων πλευρών στην υπόθεση της μεταβίβασης του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών.