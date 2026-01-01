Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Η πρώτη προπόνηση του Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ με τους Θεσσαλονικείς

Πρωτοχρονιά στο γήπεδο έκαναν οι παίκτες του ΠΑΟΚ
ΠΑΟΚ: Η πρώτη προπόνηση του Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ με τους Θεσσαλονικείς

Την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του ΠΑΟΚ έκανε το νέο μετεγγραφικό απόκτημα της ομάδας της Θεσσαλονίκης, Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ, ο οποίος και συνεχίζει την καριέρα του στην Ελλάδα, μετά την παρουσία του στον Παναθηναϊκό.

Ο Αλεξάντερ Γιερεμέγιεφ έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό και επέλεξε τον ΠΑΟΚ για επόμενο “σταθμό” του, με την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα να έρχεται την Πρωτοχρονιά του 2026.

Οι Θεσσαλονικείς κατέγραψαν μάλιστα το… ντεμπούτο του Σουηδού φορ στην προπόνηση της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου, σε ένα video που δημοσίευσαν στα social media.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη PAOK FC (@paok_fc)

Την παράσταση έκλεψαν πάντως και οι ευχές του Τάισον στα ελληνικά.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
301
239
181
95
90
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo