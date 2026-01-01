ΠΑΟΚ: Η πρώτη προπόνηση του Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ με τους Θεσσαλονικείς

Την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του ΠΑΟΚ έκανε το νέο μετεγγραφικό απόκτημα της ομάδας της Θεσσαλονίκης, Αλεξάντερ Γερεμέγιεφ, ο οποίος και συνεχίζει την καριέρα του στην Ελλάδα, μετά την παρουσία του στον Παναθηναϊκό.

Ο Αλεξάντερ Γιερεμέγιεφ έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό και επέλεξε τον ΠΑΟΚ για επόμενο “σταθμό” του, με την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα να έρχεται την Πρωτοχρονιά του 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Θεσσαλονικείς κατέγραψαν μάλιστα το… ντεμπούτο του Σουηδού φορ στην προπόνηση της ομάδας του Ραζβάν Λουτσέσκου, σε ένα video που δημοσίευσαν στα social media.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη PAOK FC (@paok_fc)

Την παράσταση έκλεψαν πάντως και οι ευχές του Τάισον στα ελληνικά.