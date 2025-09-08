ΠΑΟΚ και Άρης ενδιαφέρονται για τον Τσίμι Άβιλα της Μπέτις σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα

Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ και του Άρη βρίσκεται ο Τσίμι Άβιλα, όπως αναφέρει η Ficherio.com, με τους Ισπανούς να υποστηρίζουν πως ο 31χρονος επιθετικός της Μπέτις απασχολεί τους συλλόγους.

Το δημοσίευμα κάνει λόγο για κρούση τόσο του ΠΑΟΚ, όσο και του Άρη προς τον μάνατζερ του παίκτη, χωρίς ωστόσο να τονίζεται εάν ο Αργεντινός είναι θετικός στο να πάρει μεταγραφή στη χώρα μας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Άλλωστε ο ίδιος δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 με την Μπέτις, ωστόσο δεν φέρεται να βρίσκεται στα πλάνα του ροτέισον του Μανουέλ Πελεγκρίνι, του τεχνικού των «βερδιμπλάνκος».

«Η ομάδα της Μπέτις είναι πολύ ισορροπημένη, εκτός από την επιθετική γραμμή, όπου οι αθλητικοί διευθυντές είχαν λίγο χώρο να προσθέσουν έναν ακόμη επιθετικό, καθώς ο Μανουέλ Πελεγκρίνι έδωσε προτεραιότητα στην άφιξη ενός μέσου. Ο Τσίμι Άβιλα, αν είχε φύγει τελικά από τη Μπέτις, θα είχε κάνει μια δυνατή μεταγραφή, αλλά ο Αργεντινός αρνήθηκε κατηγορηματικά επειδή οι προσφορές που είχαν υποβληθεί δεν τον ενδιέφεραν.

Η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα και σε ορισμένα πρωταθλήματα κλείνει την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, επομένως οι ελληνικές ομάδες είναι ακόμα ανοιχτές σε κινήσεις. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο ατζέντης του Αργεντινού έχει λάβει δύο αιτήματα της προτάσεις στιγμής, από τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, τους μεγαλύτερους αντιπάλους τους στην πόλη τους» αναφέρει το δημοσίευμα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Άβιλα τη φετινή σεζόν μετρά μόλις τρεις εμφανίσεις ως αλλαγή με την Μπέτις, ενώ την περσινή περίοδο έπαιξε σε 19 παιχνίδια στο ισπανικό πρωτάθλημα, σημειώνοντας δύο τέρματα.