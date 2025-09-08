Αθλητικά

ΠΑΟΚ και Άρης ενδιαφέρονται για τον Τσίμι Άβιλα της Μπέτις σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα

Ο Αργγεντινός εξτρέμ φέρεται να εξετάζεται από τις δυο ομάδες της Θεσσαλονίκης
O Tσίμι Άβιλα σε αγώνα της Ρεάλ Μπέτις
O Tσίμι Άβιλα σε αγώνα της Ρεάλ Μπέτις / AP

Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ και του Άρη βρίσκεται ο Τσίμι Άβιλα, όπως αναφέρει η Ficherio.com, με τους Ισπανούς να υποστηρίζουν πως ο 31χρονος επιθετικός της Μπέτις απασχολεί τους συλλόγους.

Το δημοσίευμα κάνει λόγο για κρούση τόσο του ΠΑΟΚ, όσο και του Άρη προς τον μάνατζερ του παίκτη, χωρίς ωστόσο να τονίζεται εάν ο Αργεντινός είναι θετικός στο να πάρει μεταγραφή στη χώρα μας.

Άλλωστε ο ίδιος δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 με την Μπέτις, ωστόσο δεν φέρεται να βρίσκεται στα πλάνα του ροτέισον του Μανουέλ Πελεγκρίνι, του τεχνικού των «βερδιμπλάνκος».

«Η ομάδα της Μπέτις είναι πολύ ισορροπημένη, εκτός από την επιθετική γραμμή, όπου οι αθλητικοί διευθυντές είχαν λίγο χώρο να προσθέσουν έναν ακόμη επιθετικό, καθώς ο Μανουέλ Πελεγκρίνι έδωσε προτεραιότητα στην άφιξη ενός μέσου. Ο Τσίμι Άβιλα, αν είχε φύγει τελικά από τη Μπέτις, θα είχε κάνει μια δυνατή μεταγραφή, αλλά ο Αργεντινός αρνήθηκε κατηγορηματικά επειδή οι προσφορές που είχαν υποβληθεί δεν τον ενδιέφεραν.

Η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα και σε ορισμένα πρωταθλήματα κλείνει την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, επομένως οι ελληνικές ομάδες είναι ακόμα ανοιχτές σε κινήσεις. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο ατζέντης του Αργεντινού έχει λάβει δύο αιτήματα της προτάσεις στιγμής, από τον ΠΑΟΚ και τον Άρη, τους μεγαλύτερους αντιπάλους τους στην πόλη τους» αναφέρει το δημοσίευμα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Άβιλα τη φετινή σεζόν μετρά μόλις τρεις εμφανίσεις ως αλλαγή με την Μπέτις, ενώ την περσινή περίοδο έπαιξε σε 19 παιχνίδια στο ισπανικό πρωτάθλημα, σημειώνοντας δύο τέρματα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo