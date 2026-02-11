ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson που θα γίνει στο Πανθεσσαλικό, οι φάσεις και τα γκολ των ημιτελικών

Γνωστό έγινε το ζευγάρι του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ να παίρνουν την πρόκριση για τον μεγάλο αγώνα που θα γίνει στο Πανθεσσαλικό, στις 25 Απριλίου 2026.

Ο ΟΦΗ ήταν ο πρώτος -χρονικά- που πήρε την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, μετά τη νίκη που πήρε (0-1) στην έδρα του Λεβαδειακού (1-1 είχε λήξει το ματς στο Παγκρήτιο).

Με αριθμητικό μειονέκτημα από το 34′, ο ΟΦΗ άντεξε στην πίεση του Λεβαδειακού, βρήκε το γκολ με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο και σφράγισε τη δεύτερη διαδοχική του παρουσία σε τελικό Κυπέλλου Ελλάδας betsson!

Λίγες ώρες μετά, ο ΠΑΟΚ -με προίκα το 0-1 της Λεωφόρου- πέτυχε δεύτερη νίκη επί του Παναθηναϊκού και “σφράγισε” την πρόκρισή του στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Με τον Γιακουμάκη να σκοράρει και μέσα στην Τούμπα -όπως στη Λεωφόρο- και τον Χατζίδη να σκοράρει σε κενή εστία, ο ΠΑΟΚ επικράτησε εντός έδρας 2-0 του Παναθηναϊκού και με συνολικό σκορ 3-0, επέστρεψε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Ο “δικέφαλος του Βορρά” έφτασε έτσι στον 24ο τελικό του στη διοργάνωση, ψάχνοντας την 9 κατάκτηση στη διοργάνωση.

Μετά την αλλαγή έδρας που ανακοίνωσε η ΕΠΟ, ο τελικός της διοργάνωσης θα διεξαχθεί στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, αντί για το Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών, το οποίο είχε αρχικά οριστεί ως έδρα.

Η απόφαση ελήφθη λόγω της μη ετοιμότητας του ΟΑΚΑ, καθώς το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών και η παράδοση του “Σπύρος Λούης” δεν επέτρεψαν στην Ομοσπονδία να φιλοξενήσει εκεί τον μεγάλο αγώνα.

Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Απριλίου, ενώ η ακριβής ώρα έναρξης θα ανακοινωθεί με νεότερη ενημέρωση από την ΕΠΟ.