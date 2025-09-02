ΠΑΟΚ και Παρτζάν θα δώσουν φιλικό σε ανοικτό γήπεδο στο Βελιγράδι

Η Παρτιζάν του Βελιγραδίου θα διοργανώσει μπασκετικό τουρνουά κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της, με τα παιχνίδια να διεξάγονται στο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ του Πάρκου Τασμαϊντάν και με τη συμμετοχή του ΠΑΟΚ.

Τα παιχνίδια θα γίνουν το τριήμερο 11 – 12 – 13 Σεπτεμβρίου, ενώ -εκτός του ΠΑΟΚ- καλεσμένη της Pαρτιζάν θα είναι και η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης.

Να αναφέρουμε ότι μόνο ο εναρκτήριος αγώνας του τουρνουά, Παρτιζάν ΠΑΟΚ θα δοθεί στο γήπεδο μπάσκετ του Πάρκου Τασμαϊντάν. Οι άλλες δυο αναμετρήσεις θα γίνουν στη “Hala Aleksandar Nikolić”.

Θυμίζουμε ότι η Παρτίζαν είχε δώσει για πρώτη φορά φιλικό στο συγκεκριμένο ανοιχτό γήπεδο το 2023, κόντρα στην ισπανική Φουενλαμπράδα, με τους φίλους της να δημιουργούν τρομερή ατμόσφαιρα κάτω από τον ουρανό του Βελιγραδίου.

Εκείνες οι εντυπωσιακές εικόνες έγιναν viral στο χώρο του μπάσκετ.