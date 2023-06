Προπονητής του ΠΑΟΚ θα συνεχίσει να είναι για τα επόμενα δύο χρόνια ο Φώτης Τακιανός, με τον Δικέφαλο του Βορρά να ανακοινώνει την επέκταση του συμβολαίου του Έλληνα τεχνικού μέχρι το 2025.

Ο Φώτης Τακιανός ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ στα μέσα της φετινής σεζόν, αντικαθιστώντας τον Άρη Λυκογιάννη και υπογράφοντας τότε συμβόλαιο μέχρι το 2024.

Η καλή δουλειά του στο τιμόνι του Δικεφάλου του Βορρά οδήγησε τις δύο πλευρές στην επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το 2025.

