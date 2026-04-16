Βαθμολογία UEFA: Κατέληξε στην 11η θέση η Ελλάδα μετά τον αποκλεισμό της ΑΕΚ

Τι ισχύει πλέον με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της σεζόν 2027-28
Οι παίκτες της ΑΕΚ
Οι παίκτες της ΑΕΚ αγκαλιά μετά τον αποκλεισμό

Η ΑΕΚ λίγο έλειψε να κάνει μεγάλη έκπληξη στο Conference League και χάρισε μία ακόμη ευρωπαϊκή νίκη στην Ελλάδα, αλλά ο αποκλεισμός της από τη Ράγιο Βαγεκάνο, άφησε οριστικά τη χώρα μας στην 11η θέση της βαθμολογίας της UEFA.

Η Ελλάδα έκανε φέτος μία εντυπωσιακή πορεία στην Ευρώπη και λίγο έλειψε να “κλέψει” και τη 10η θέση (την έχασε για μία ισοπαλία), που θα έδινε μία ομάδα απευθείας στη League Phase του Champions League από τη μεθεπόμενη σεζόν, αλλά κατέληξε 11η, μετά το “αντίο” και της ΑΕΚ στο Conference League.

Ως εκ τούτου, από τη Super League της σεζόν 2027-28, ο πρωταθλητής θα βγει στα πλέι οφ του Champions League, ο δεύτερος στο 2ο προκριματικό του Champions League, ο Κυπελλούχος στα πλέι οφ του Europa League,  ο τρίτος της βαθμολογίας στο 2ο προκριματικό του Europa League και ο τέταρτος στο 2ο προκριματικό του Conference League.

Η βαθμολογία της UEFA

10. Τσεχία 48.525

11. Ελλάδα 48.412

12. Πολωνία 46.750

13. Δανία 42.106

14. Νορβηγία 41.237

15. Κύπρος 35.693

