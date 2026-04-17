Ολυμπιακός – Αρμάνι ανάλυση: Η κυριαρχία των Μιλουτίνοφ και Χολ στο «5» και οι Ντόρσεϊ – Βεζένκοφ έδωσαν την πρωτιά στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο της Euroleague κερδίζοντας 85-76 την Αρμάνι Μιλάνο παίζοντας καλό μπάσκετ κατά διαστήματα.

Οι Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ντόντα Χολ ήταν απίθανοι και ξεσήκωσαν το ΣΕΦ με την εμφάνισή τους στη νίκη του Ολυμπιακού. Ειδικά ο Αμερικανός που κόντεψε να «σπάσει» την μπασκέτα από τα αλλεπάλληλα καρφώματα.

Οι Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ ήταν εκεί για τον Ολυμπιακό για ένα ακόμα βράδυ και πετυχαίνοντας συνολικά 38 πόντους έκαναν πιο εύκολη τη δουλειά για την πρώτη θέση στη διοργάνωση.

Μιλουτίνοφ και Φαλ έκαναν ό,τι ήθελαν τους «Ιταλούς» ψηλούς

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έκανε double double από την τρίτη περίοδο του αγώνα με την Αρμάνι. Κυριάρχησε στα 24′ που αγωνίστηκε πετυχαίνοντας 13 πόντους και μαζεύοντας 15 ριμπάουντ στο ΣΕΦ, όντας και ιδιαίτερα εύστοχος, καθώς αστόχησε σε μόλις ένα σουτ (5/6 δίποντα, 3/3 βολές).

Ο Ντόντα Χολ ήταν γεμάτος ενέργεια και πάθος για ακόμα ένα παιχνίδι και δείχνει ότι θα κάνει δύσκολη τη δουλειά του Γιώργου Μπαρτζώκα, όταν επιστρέψει και ο Ταϊρίκ Τζόουνς από τον τραυματισμό του.

Ο Αμερικανός ψηλός σε 14΄συμμετοχής πέτυχε 14 πόντους με 5/6 δίποντα και 4/4 βολές, ενώ μάζεψε και 5 ριμπάουντ για να είναι ο δεύτερος καλύτερος παίκτης του αγώνα με 19 PIR, πίσω μόνο από τον Μιλουτίνοφ που είχε 28 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης.

Οι Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ είναι σταθερά εκεί για τον Ολυμπιακό

Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα για τον Ολυμπιακό, τον πέρασε μόνο ο Σιλντς της Αρμάνι, με 20 πόντους και βοήθησε για ακόμα ένα παιχνίδι τους ερυθρόλευκους.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ με 7/16 δίποντα και 1/4 τρίποντα δεν ήταν ιδιαίτερα εύστοχος στο ΣΕΦ, όμως έβαλε σημαντικά καλάθια που έχτισαν μεγάλες διαφορές για την ομάδα του.

Ο Ντόρσεϊ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 18 πόντους με 5/10 δίποντα και 2/6 τρίποντα, ενώ μοίρασε και 3 ασίστ στη νίκη του Ολυμπιακού. Μπορεί να μην ήταν το ίδιο επιδραστικός στην επανάληψη, όμως στην αρχή του αγώνα αυτός και ο Βεζένκοφ έκαναν τα πάντα για τους Πειραιώτες, πριν πάρουν τα ηνία οι ψηλοί.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα πρέπει να περιμένει την έκβαση των πλέι ιν της διοργάνωσης για να μάθει αντίπαλο στα πλέι οφ, με στόχο την πρόκριση στο Final 4 της Αθήνας.