ΠΑΟΚ – Κηφισιά 3-0 τελικό: Νίκη για τους Θεσσαλονικείς με πρωταγωνιστή τον Τάισον

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά στη Θεσσαλονίκη για την 11η αγωνιστική της Super League.
Επιστροφή στις νίκες για τον Δικέφαλο με υπογραφή του Τάισον
Ο Τάισον και πάλι σκοράρει μετά από ασίστ του Ζίβκοβιτς
Ο Τάισον κάνει το 2-0 με υποδειγματικό τελείωμα, έπειτα από ασίστ του Ζίβκοβιτς
Ο Τετέι άντεξε στα μαρκαρίσματα, αλλά έκανε κακό τελείωμα μέσα από την περιοχή
Τσάλοφ αντί Γιακουμάκη
Όσο παραμένει το "ρευστό" 1-0, ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να είναι ήσυχος, παρότι κυριαρχεί στο γήπεδο, παίζοντας τα τελευταία λεπτά με παίκτη παραπάνω
Ο ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα
Ιβανούσετς και Κένι στις θέσεις των Πέλκα και Σάστρε
63' Κίτρινη κάρτα και στον Τετέι
62' Κίτρινη κάρτα στον Πόκορνι, για φάουλ στον Γιακουμάκη
Αμανί, Λαρουσί και Ζέρσον αντί Εσκιβέλ, Αντόνισε και Χουχούμη.
52' O Ξενόπουλος σταματάει σουτ του Γιακουμάκη
Φοβερό γυριστό του Εσκιβέλ, αναγκάζει τον Παβλένκα σε μια καταπληκτική απόκρουση στο αριστερό παραθυράκι της εστίας του
47' Κίτρινη στον Σόουζα, καθώς έβγαλε τον αγκώνα του σε εναέρια μονομαχία με τον Πέλκα
Κίτρινη κάρτα και στον Τετέι για διαμαρτυρία
Αποβλήθηκε ο Καρυπίδης για έντονες διαμαρτυρίες
Οι Θεσσαλονικείς διαμαρτυρήθηκαν για απευθείας κόκκινη στον ποδοσφαιριστή της Κηφισιάς για σκληρό μαρκάρισμα στον Σάστρε
Με αυτογκόλ της Κηφισιάς προηγούνται οι Θεσσαλονικείς
Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Σιμόν έστειλε την μπάλα με κεφαλιά στα δίχτυα της ομάδας του
Σουτ του Τάισον έξω από την περιοχή, πολύ άουτ η μπάλα
Σουτ του Τάισον μέσα από την περιοχή, μπλόκαρε ο Ξενόπουλος
Ο Οζντόεφ πέρασε την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς, αλλά ο Σιμόν πρόλαβε τον Ζίβκοβιτς πριν στείλει την μπάλα στα δίχτυα
Κίτρινη κάρτα στον Ρουκουνάκη για διαμαρτυρία
Σουτ του Τάισον, η μπάλα βρίσκει σε αμυντικό της Κηφισιάς και φεύγει κόρνερ
Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ με τον Πέλκα έπειτα από παράλληλη του Γιακουμάκη, ωστόσο το γκολ δεν μετράει για οφσάιντ του Γιακουμάκη την στιγμή που πήρε την κάθετη από τον Μεϊτέ
Η Κηφισιά κρατάει άνετα το 0-0 και είναι απειλητική με τον Τετέι στις αντεπιθέσεις
Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει τον έλεγχο του αγώνα και προσπαθεί να διασπάσει την άμυνα της Κηφισιάς
Πολύ επικίνδυνος ο Τετέι, μόνιμος πονοκέφαλος για την άμυνα του ΠΑΟΚ στα πρώτα λεπτά
Ο Τετέι έκανε άνω κάτω την άμυνα του ΠΑΟΚ, έδωσε στον Τζίμα, ο οποίος έκανε το σουτ, με τον Παβλένκα να διώχνει δύσκολα σε κόρνερ
Εκτέλεση φάουλ του Ζίβκοβιτς, λίγο πάνω από τα δοκάρια η μπάλα
Ο κόουτς Παναγιωτάρας βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας των βορείων προαστίων
Ο Σεμπάστιαν Λέτο είναι τιμωρημένος, παρακολουθεί από την εξέδρα τον αγώνα
Αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι του Χαριστέα ως νέος τεχνικος διευθυντής της ομάδας
Διαιτητής: Γ. Κόκκινος.
Επόπτες: Λ. Διαμαντής, Κ. Μάτσας.
4ος: Α. Μυλοπούλου.
ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Οζντόεβ, Μεϊτέ, Τάισον, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης.
ΚΗΦΙΣΙΑ: Ξενόπουλος, Σιμόν, Σόουζα, Χουχούμης, Ποκόρνι, Έμποχ, Ρουκουνάκης, Εσκιβέλ, Αντονίσε, Τζίμας, Τετέι.
Οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται στο -5 από την κορυφή και θέλουν τη νίκη για να επιστρέψουν στο -2
Στόχος του είναι να μείνει κοντά στον πρωτοπόρο Ολυμπιακό
