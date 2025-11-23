Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Κηφισιά 3-0 τελικό: Νίκη για τους Θεσσαλονικείς με πρωταγωνιστή τον Τάισον

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Κηφισιάς στην Τούμπα και επέστρεψε στις νίκες μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Super League
11η αγωνιστική
3 - 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά στη Θεσσαλονίκη για την 11η αγωνιστική της Super League.

20:19 | 16.11.2025
Τέλος αγώνα! ΠΑΟΚ - Κηφισιά 3-0

Επιστροφή στις νίκες για τον Δικέφαλο με υπογραφή του Τάισον

20:19 | 16.11.2025
ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ και 3-0!

Ο Τάισον και πάλι σκοράρει μετά από ασίστ του Ζίβκοβιτς

20:16 | 16.11.2025
90' Τέσσερα τα λεπτά των καθυστερήσεων
20:14 | 16.11.2025
88' ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ

Ο Τάισον κάνει το 2-0 με υποδειγματικό τελείωμα, έπειτα από ασίστ του Ζίβκοβιτς

20:13 | 16.11.2025
Ανησύχησε η άμυνα του ΠΑΟΚ

Ο Τετέι άντεξε στα μαρκαρίσματα, αλλά έκανε κακό τελείωμα μέσα από την περιοχή

20:09 | 16.11.2025
86' Αλλαγή για τον ΠΑΟΚ

Τσάλοφ αντί Γιακουμάκη

20:09 | 16.11.2025

Όσο παραμένει το "ρευστό" 1-0, ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να είναι ήσυχος, παρότι κυριαρχεί στο γήπεδο, παίζοντας τα τελευταία λεπτά με παίκτη παραπάνω

20:00 | 16.11.2025
Βρισκόμαστε στο 83', το σκηνικό και το σκορ του αγώνα δεν αλλάζει
19:57 | 16.11.2025
Αποβολή για τον Σόουζα και με 10 παίκτες η Κηφισιά

Ο ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα

19:53 | 16.11.2025
72' Παραμένει το "ρευστό' 1-0 για τον ΠΑΟΚ
19:50 | 16.11.2025
67' Αλλαγές για τον ΠΑΟΚ

Ιβανούσετς και Κένι στις θέσεις των Πέλκα και Σάστρε

19:49 | 16.11.2025

63' Κίτρινη κάρτα και στον Τετέι

19:46 | 16.11.2025

62' Κίτρινη κάρτα στον Πόκορνι, για φάουλ στον Γιακουμάκη
 

19:39 | 16.11.2025
58' Τριπλή αλλαγή για την Κηφισιά

 Αμανί, Λαρουσί και Ζέρσον αντί Εσκιβέλ, Αντόνισε και Χουχούμη.

19:39 | 16.11.2025
Πιέζει ο ΠΑΟΚ για το δεύτερο γκολ
19:36 | 16.11.2025

52' O Ξενόπουλος σταματάει σουτ του Γιακουμάκη

19:36 | 16.11.2025
49' Μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά!

Φοβερό γυριστό του Εσκιβέλ, αναγκάζει τον Παβλένκα σε μια καταπληκτική απόκρουση στο αριστερό παραθυράκι της εστίας του

19:32 | 16.11.2025

47' Κίτρινη στον Σόουζα, καθώς έβγαλε τον αγκώνα του σε εναέρια μονομαχία με τον Πέλκα

19:32 | 16.11.2025
Σέντρα στο δεύτερο μέρος
19:15 | 16.11.2025
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: ΠΑΟΚ - Κηφισιά 1-0
19:14 | 16.11.2025

Κίτρινη κάρτα και στον Τετέι για διαμαρτυρία

19:14 | 16.11.2025

Αποβλήθηκε ο Καρυπίδης για έντονες διαμαρτυρίες

19:11 | 16.11.2025
45' Κίτρινη κάρτα στον Αντόνισε

Οι Θεσσαλονικείς διαμαρτυρήθηκαν για απευθείας κόκκινη στον ποδοσφαιριστή της Κηφισιάς για σκληρό μαρκάρισμα στον Σάστρε

19:11 | 16.11.2025

Με αυτογκόλ της Κηφισιάς προηγούνται οι Θεσσαλονικείς

19:07 | 16.11.2025
43' ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ

Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Σιμόν έστειλε την μπάλα με κεφαλιά στα δίχτυα της ομάδας του

19:06 | 16.11.2025

Σουτ του Τάισον έξω από την περιοχή, πολύ άουτ η μπάλα

18:59 | 16.11.2025
Φτάσαμε στο 40', παραμένει το 0-0 στην Τούμπα
18:58 | 16.11.2025
32' Νέα φάση για τον ΠΑΟΚ

Σουτ του Τάισον μέσα από την περιοχή, μπλόκαρε ο Ξενόπουλος

18:56 | 16.11.2025
31' Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

Ο Οζντόεφ πέρασε την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς, αλλά ο Σιμόν πρόλαβε τον Ζίβκοβιτς πριν στείλει την μπάλα στα δίχτυα

18:56 | 16.11.2025

Κίτρινη κάρτα στον Ρουκουνάκη για διαμαρτυρία

18:56 | 16.11.2025
30' Ο ΠΑΟΚ πιέζει ασφυκτικά τα τελευταία λεπτά
18:55 | 16.11.2025

Σουτ του Τάισον, η μπάλα βρίσκει σε αμυντικό της Κηφισιάς και φεύγει κόρνερ

18:52 | 16.11.2025
Ακυρώθηκε γκολ του ΠΑΟΚ για οφσάιντ!

Ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ με τον Πέλκα έπειτα από παράλληλη του Γιακουμάκη, ωστόσο το γκολ δεν μετράει για οφσάιντ του Γιακουμάκη την στιγμή που πήρε την κάθετη από τον Μεϊτέ

18:43 | 16.11.2025
Φτάσαμε στο 25'

Η Κηφισιά κρατάει άνετα το 0-0 και είναι απειλητική με τον Τετέι στις αντεπιθέσεις

18:43 | 16.11.2025

Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει τον έλεγχο του αγώνα και προσπαθεί να διασπάσει την άμυνα της Κηφισιάς

18:34 | 16.11.2025
Φτάσαμε στο 15', παραμένει το 0-0
18:33 | 16.11.2025

Πολύ επικίνδυνος ο Τετέι, μόνιμος πονοκέφαλος για την άμυνα του ΠΑΟΚ στα πρώτα λεπτά

18:32 | 16.11.2025
5' Μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά!

Ο Τετέι έκανε άνω κάτω την άμυνα του ΠΑΟΚ, έδωσε στον Τζίμα, ο οποίος έκανε το σουτ, με τον Παβλένκα να διώχνει δύσκολα σε κόρνερ

18:28 | 16.11.2025
4' Πρώτη καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ

Εκτέλεση φάουλ του Ζίβκοβιτς, λίγο πάνω από τα δοκάρια η μπάλα

18:28 | 16.11.2025

Ο κόουτς Παναγιωτάρας βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας των βορείων προαστίων

18:28 | 16.11.2025

Ο Σεμπάστιαν Λέτο είναι τιμωρημένος, παρακολουθεί από την εξέδρα τον αγώνα

18:26 | 16.11.2025
Σέντρα στην αναμέτρηση
18:21 | 16.11.2025
Αρκετός κόσμος στην Τούμπα
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟΚ - ΚΗΦΙΣΙΑ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
18:19 | 16.11.2025
Χαριστέας, Μπασινάς και Κυριακός στην Τούμπα

Αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι του Χαριστέα ως νέος τεχνικος διευθυντής της ομάδας

SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟΚ - ΚΗΦΙΣΙΑ (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)
18:19 | 16.11.2025
Οι διαιτητές του αγώνα

Διαιτητής: Γ. Κόκκινος.

Επόπτες: Λ. Διαμαντής, Κ. Μάτσας. 

4ος: Α. Μυλοπούλου. 

18:18 | 16.11.2025
18:18 | 16.11.2025
18:17 | 16.11.2025
Οι συνθέσεις των ομάδων

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάστρε, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Οζντόεβ, Μεϊτέ, Τάισον, Πέλκας, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης.
ΚΗΦΙΣΙΑ: Ξενόπουλος, Σιμόν, Σόουζα, Χουχούμης, Ποκόρνι, Έμποχ, Ρουκουνάκης, Εσκιβέλ, Αντονίσε, Τζίμας, Τετέι.

18:16 | 16.11.2025

Οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται στο -5 από την κορυφή και θέλουν τη νίκη για να επιστρέψουν στο -2

18:15 | 16.11.2025
Ο ΠΑΟΚ θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό

Στόχος του είναι να μείνει κοντά στον πρωτοπόρο Ολυμπιακό

18:15 | 16.11.2025
Καλησπέρα από το newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά στην Τούμπα για την 11η αγωνιστική της Super League

