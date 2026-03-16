ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη σύλληψη 8 ατόμων στην Τούμπα – Ταυτοποιήθηκαν συνολικά 14 άτομα για την επίθεση στα δημοσιογραφικά

Η ΕΛ.ΑΣ. επιβεβαίωσε τη σύλληψη 8 ατόμων για την επίθεση στα δημοσιογραφικά θεωρεία του γηπέδου της Τούμπας, κατά τη διάρκεια του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδειακό, κάνοντας λόγο για 14 ταυτοποποιήσεις.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ., ταυτοποιήθηκαν δεκατέσσερις άνδρες ηλικίας από 22 έως 45 ετών, εκ των οποίων συνελήφθησαν έπειτα από αναζητήσεις οι οκτώ και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παράβαση της Νομοθεσίας που αφορά στον «Ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό και άλλες διατάξεις» και «Παράνομη βία», στο περιθώριο του ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι εν λόγω άνδρες, κάποιοι εκ των οποίων είχαν καλυμμένα χαρακτηριστικά προσώπου, κινήθηκαν προς τα δημοσιογραφικά θεωρεία και επιτέθηκαν φραστικά σε δημοσιογράφους, από τους οποίους ζήτησαν να απομακρυνθούν.