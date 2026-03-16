ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός: Η παρακάμερα του αγώνα με τη συγκίνηση για τον Κλεομένη

Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 3-0 τον Λεβαδειακό στην 25η αγωνιστική της Super League και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας, αλλά το παιχνίδι πέρασε σε δεύτερη μοίρα, εν μέσω πένθους για τον δολοφονημένο οπαδό της ομάδας, τον 20χρονο Κλεομένη.

Το “κλίμα” στην Τούμπα ήταν βαρύ και οι δύο ομάδες μπήκαν στο γήπεδο αφήνοντας λουλούδια μπροστά από τη θύρα 4, προς τιμήν του αδικοχαμένου Κλεομένη, πριν ξεκινήσει το παιχνίδι ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη μνήμη του δολοφονημένου οπαδού του ΠΑΟΚ τίμησαν όμως, οι παίκτες του Λουτσέσκου και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, αφιερώνοντάς του τα γκολ, αλλά και τη νίκη στο φινάλε, όπως φαίνεται και στην παρακάμερα του αγώνα.

Ο Κλεομένης έχασε τη ζωή του μετά από ένα ακόμη επεισόδιο οπαδικής βίας, αφού δολοφονήθηκε από οπαδό του Άρη.