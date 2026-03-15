ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός: Ο «δικέφαλος» θέλει να επιστρέψει στις νίκες στη Super League και περιμένει «δώρο»

ΠΑΟΚ και Λεβαδειακός κοντράρονται στην Τούμπας (18:00, Newsit.gr, Novasports Prime) για την 25η και προτελευταία αγωνιστική στην κανονική διάρκεια της Stoiximan Super League!

Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από την ισοπαλία στην έδρα του Ολυμπιακού και θέλει το “τρίποντο”, έτσι ώστε να πιάσει στους 57 βαθμούς τον Ολυμπιακό, ενώ θα περιμένει να μάθει την έκβαση της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο (19:30) στο Περιστέρι. Το κλίμα στις τάξεις της ομάδας είναι “μουδιασμένο”, μετά από τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού της, το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (12.03.2026) στην Καλαμαριά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την άλλη, ο Λεβαδειακός βρίσκεται στην 5η θέση της βαθμολογίας και αποχαιρέτησε το… όνειρο της πρώτης 4άδας, αφού την προηγούμενη εβδομάδα γνώρισε βαριά εντός έδρας ήττα με 4-1 από τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου δεν έχει καταφέρει να πανηγυρίσει νίκη στα 7 πιο πρόσφατα παιχνίδια που έδωσε σε πρωτάθλημα και σε Κύπελλο, ενώ πηγαίνει στο αποψινό παιχνίδι μετά από τρεις διαδοχικές ήττες, στις συναντήσεις του με ΑΕΚ, Κηφισιά και Παναθηναϊκό, στις οποίες σκόραρε μόλις μία φορά.

Στα αγωνιστικά, ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τραυματίες Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκη και Κένι. Στον Λεβαδειακός, δεν υπολογίζουν στις υπηρεσίες των Παλάσιος και Λαμαράνα, οι οποίοι είναι τιμωρημένοι, ενώ εκτός αποστολής έμειναν επίσης οι τραυματίες Κωστή, Λιάγκας και Παπαδόπουλος.

Οι δύο ομάδες έχουν συναντηθεί δύο φορές για τη φετινή σεζόν, αμφότερες στη Βοιωτία. Τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Λεβαδειακός είχε πάρει την επιβλητική νίκη με 4-1 για το Κύπελλο, ενώ τον Νοέμβριο ο ΠΑΟΚ πήρε την εκδίκησή του, επικρατώντας με 3-2.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΠΑΟΚ (Λουτσέκσου): Τσιφτσής, Σάντσες, Κατζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Τάισον, Κωνσταντέλιας, Ντεσπόντοφ, Γερεμέγεφ

Λεβαδειακός (Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Φίλων, Μάγκνουσον, Βήχος, Τσόκαϊ, Συμελίδης, Μπάλτσι, Πεντρόσο, Βέμρπιτς, Όζμπολτ.

Διαιτητής: Βεργέτης

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Στάικος

Τέταρτος: Μόσχου

VAR: Πουλικίδης

AVAR: Τσακαλίδης