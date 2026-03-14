ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός: Χωρίς Γιακουμάκη, Ζίβκοβιτς και Κένι οι Θεσσαλονικείς

Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί αύριο (15/03/26, 18:00, Live από το Newsit.gr) το Λεβαδειακό στην Τούμπα για την 25η αγωνιστική της Super League, με τους Γιώργο Γιακουμάκη, Τζόντζο Κένι και Αντρίγια Ζίβκοβιτς να παραμένουν εκτός.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν ανακοίνωσε για μία ακόμη φορά αποστολή, αλλά οι Γιώργος Γιακουμάκης, Τζόντζο Κένι και Αντρίγια Ζίβκοβιτς συνεχίζουν τη θεραπεία τους στη Νέα Μεσημβρία και έτσι δεν μπορούν να υπολογίζονται για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό στην Τούμπα.

Η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ: “Η τελευταία προπόνηση της ομάδας ήταν αφιερωμένη στην τακτική προσέγγιση της επικείμενης αναμέτρησης, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε για τις στατικές φάσεις. Οι Γιώργος Γιακουμάκης, Τζόντζο Κένι και Αντρίγια Ζίβκοβιτς υποβλήθηκαν σε θεραπεία”.