ΠΑΟΚ – Μαρκό 4-1 τελικό: Νίκησε αλλά δεν πέτυχε απόλυτα τον στόχο του

Με τον ΠΑΟΚ να θέλει άλλο ένα γκολ για να φτάσει τη διαφορά τερμάτων του στο +4 και να τερματίσει 7ος, ο Ραζβάν Λουτσέσκου έριξε στο ματς στο 74' και τον Τσάλοφ παίζοντας με δύο φορ.



