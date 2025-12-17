Αθλητικά

ΠΑΟΚ – Μαρκό 4-1 τελικό: Νίκησε αλλά δεν πέτυχε απόλυτα τον στόχο του

Ο ΠΑΟΚ δεν πέτυχε 100% τον στόχο του και έχει δύσκολο έργο στη συνέχεια του Κυπέλλου
Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Μαρκό στην Τούμπα για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

21:53 | 17.12.2025
Ακολουθεί αναλυτικό ρεπορτάζ
21:53 | 17.12.2025
Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να βρει άλλο γκολ, τερμάτισε στην 8η θέση και βλέπει Ολυμπιακό στα προημιτελικά!
21:53 | 17.12.2025
ΠΑΟΚ - Μαρκό 4-1 τελικό!
21:49 | 17.12.2025
90' Τέσσερα τα λεπτά των καθυστερήσεων
21:42 | 17.12.2025
90' ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ και 4-1!

Ο Καμαρά με ωραίο σουτ έξω από την περιοχή, κάνει το 4-1

21:41 | 17.12.2025
84' ΓΚΟΛ για τη Μαρκό και 3-1!

Τρελό γκολ από τον Μίλερ, μετά από τρελό λάθος του Τσιφτσή

21:35 | 17.12.2025
Φτάσαμε στο 78', ο ΠΑΟΚ ψάχνει το τέταρτο γκολ και πιέζει τη Μαρκό
21:27 | 17.12.2025

Με τον ΠΑΟΚ να θέλει άλλο ένα γκολ για να φτάσει τη διαφορά τερμάτων του στο +4 και να τερματίσει 7ος, ο Ραζβάν Λουτσέσκου έριξε στο ματς στο 74' και τον Τσάλοφ παίζοντας με δύο φορ. 

 
 

21:23 | 17.12.2025

Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με τον Μύθου, πλάσαρε άουτ ο νεαρός επιθετικός

21:23 | 17.12.2025
Ο ΠΑΟΚ ψάχνει ακόμα ένα γκολ
21:23 | 17.12.2025
Φτάσαμε στο 65', παραμένει το 3-0
21:23 | 17.12.2025
Τάισον και Καμαρά στις θέσεις των Κωνσταντέλια και Οζντόεφ
21:09 | 17.12.2025
56' Ευκαιρία για τη Μαρκό

Ο Σεμπά μπήκε στην περιοχή και έκανε το πλασέ, αλλά ο Τσιφτσής τον σταμάτησε

21:05 | 17.12.2025

Κίτρινη κάρτα στον Θυμνιάνη, ο οποίος σταμάτησε μία εξαιρετικά επικίνδυνη αντεπίθεση της Μαρκό

21:05 | 17.12.2025
20:51 | 17.12.2025
Σέντρα στο δεύτερο μέρος
20:50 | 17.12.2025
Το 3-0 του Κωνσταντέλια
20:47 | 17.12.2025
Ένα γκολ χρειάζεται ακόμα ο ΠΑΟΚ για να τερματίσει στην έβδομη θέση
20:47 | 17.12.2025
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: ΠΑΟΚ - Μαρκό 3-0
20:41 | 17.12.2025

Ο Ντεσπότοφ χτύπησε στο γόνατο, αλλά σηκώθηκε

20:39 | 17.12.2025

40' Σουτ του Μπιάνκο, έδιωξε ο τερματοφύλακας της Μαρκό σε κόρνερ

20:38 | 17.12.2025
To 2-0 του ΠΑΟΚ
20:32 | 17.12.2025
38΄' ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ και 3-0!

Φοβερή εκτέλεση απο τον Κωνσταντέλια!

20:31 | 17.12.2025
Το 1-0 του Κωνσταντέλια
20:31 | 17.12.2025
Ο ΠΑΟΚ πιέζει και για τρίτο γκολ πριν το ημίχρονο
20:31 | 17.12.2025

30' Nέο σουτ του Κωνσταντέλια, άουτ η μπάλα

20:27 | 17.12.2025

 Ο Σαφαρίκας αποκρούει το δυνατό σουτ του Κωνσταντέλια

20:26 | 17.12.2025
ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ και 2-0!

Ο Μύθου με υπέροχο τελείωμα διπλασίασε τα τέρματα του Δικεφάλου στο 27'

20:24 | 17.12.2025
Ο Χρήστος Ζαφείρης στην Τούμπα
20:24 | 17.12.2025
25' Ο ΠΑΟΚ ελέγχει απόλυτα τον αγώνα και ψάχνει ακόμα ένα γκολ
20:17 | 17.12.2025
ΓΚΟΛ για τον ΠΑΟΚ

Ο Μύθου δοκίμασε ένα σουτ, με τον Σαφαρίκα να αποκρούει και τον Κωνσταντέλια να παίρνει το ριμπάουντ και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα
 

20:11 | 17.12.2025

14' Κεφαλιά του Θυμιάνη από καλό σημείο, η μπάλα περνάει άουτ.

 
20:11 | 17.12.2025

Συμπληρώσαμε 10 λεπτά στην Τούμπα, χωρίς γκολ το παιχνίδι
 

20:03 | 17.12.2025

Ο ΠΑΟΚ πιέζει πολύ από τα πρώτα λεπτά για να πετύχει ένα γρήγορο γκολ

20:01 | 17.12.2025
1' Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

Σουτ του Μύθου, έφυγε άουτ η μπάλα

20:00 | 17.12.2025
Σέντρα στην Τούμπα
19:54 | 17.12.2025
19:53 | 17.12.2025
Οι Θεσσαλονικείς στοχεύουν σε νίκη με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων.

Αν τα καταφέρει, ο Δικέφαλος μπορεί να τερματίσει από την 7η έως την 9η θέση της κατάταξης

 
 

19:52 | 17.12.2025
Η ενδεκάδα της Μαρκό

Σαφαρίκας, Μαρκοπουλιώτης, Γκτζίνι, Μιγιένγκα, Ινός, Σαζό, Μπουσάι, Μεντόζα, Ντέτλερ, Φατιόν, Σεμπά. 

Στον πάγκο: Θεοδωράκης, Σμαλής, Μίλερ, Ανάκογλου, Αλεξόπουλος, Αυγερινός, Παυλίδης, Ριτσοτάκης, Παπαϊωάννου, Κυριακίδης, Τσακνής, Καλλέργης. 

19:51 | 17.12.2025
H ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Θυμιάνης, Τέιλορ, Οζντόεβ, Μπιάνκο, Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Μύθου.

Στον πάγκο: Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Μπάμπα, Μπαταούλας, Τσοπούρογλου, Καμαρά, Μεϊτέ, Χατσίδης, Μπέρδος, Τάισον, Τσάλοφ.

19:51 | 17.12.2025
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Μαρκό για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson

