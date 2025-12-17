ΠΑΟΚ – Μαρκό 4-1 τελικό: Νίκησε αλλά δεν πέτυχε απόλυτα τον στόχο του

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Μαρκό στην Τούμπα για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.
Ο Καμαρά με ωραίο σουτ έξω από την περιοχή, κάνει το 4-1
Τρελό γκολ από τον Μίλερ, μετά από τρελό λάθος του Τσιφτσή
Με τον ΠΑΟΚ να θέλει άλλο ένα γκολ για να φτάσει τη διαφορά τερμάτων του στο +4 και να τερματίσει 7ος, ο Ραζβάν Λουτσέσκου έριξε στο ματς στο 74' και τον Τσάλοφ παίζοντας με δύο φορ.
Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ με τον Μύθου, πλάσαρε άουτ ο νεαρός επιθετικός
Ο Σεμπά μπήκε στην περιοχή και έκανε το πλασέ, αλλά ο Τσιφτσής τον σταμάτησε
Κίτρινη κάρτα στον Θυμνιάνη, ο οποίος σταμάτησε μία εξαιρετικά επικίνδυνη αντεπίθεση της Μαρκό
Ο Ντεσπότοφ χτύπησε στο γόνατο, αλλά σηκώθηκε
40' Σουτ του Μπιάνκο, έδιωξε ο τερματοφύλακας της Μαρκό σε κόρνερ
Φοβερή εκτέλεση απο τον Κωνσταντέλια!
30' Nέο σουτ του Κωνσταντέλια, άουτ η μπάλα
Ο Σαφαρίκας αποκρούει το δυνατό σουτ του Κωνσταντέλια
Ο Μύθου με υπέροχο τελείωμα διπλασίασε τα τέρματα του Δικεφάλου στο 27'
Ο Μύθου δοκίμασε ένα σουτ, με τον Σαφαρίκα να αποκρούει και τον Κωνσταντέλια να παίρνει το ριμπάουντ και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα
Συμπληρώσαμε 10 λεπτά στην Τούμπα, χωρίς γκολ το παιχνίδι
Ο ΠΑΟΚ πιέζει πολύ από τα πρώτα λεπτά για να πετύχει ένα γρήγορο γκολ
Σουτ του Μύθου, έφυγε άουτ η μπάλα
Αν τα καταφέρει, ο Δικέφαλος μπορεί να τερματίσει από την 7η έως την 9η θέση της κατάταξης
Σαφαρίκας, Μαρκοπουλιώτης, Γκτζίνι, Μιγιένγκα, Ινός, Σαζό, Μπουσάι, Μεντόζα, Ντέτλερ, Φατιόν, Σεμπά.
Στον πάγκο: Θεοδωράκης, Σμαλής, Μίλερ, Ανάκογλου, Αλεξόπουλος, Αυγερινός, Παυλίδης, Ριτσοτάκης, Παπαϊωάννου, Κυριακίδης, Τσακνής, Καλλέργης.
Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Θυμιάνης, Τέιλορ, Οζντόεβ, Μπιάνκο, Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Μύθου.
Στον πάγκο: Παβλένκα, Γκουγκεσασβίλι, Μπάμπα, Μπαταούλας, Τσοπούρογλου, Καμαρά, Μεϊτέ, Χατσίδης, Μπέρδος, Τάισον, Τσάλοφ.
